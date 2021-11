Peyraud Magnin signora sicurezza: con lei non si passa

Paulin Peyraud Magnin è l’asso in porta della Juventus. Almeno la squadra femminile ha trovato un portiere adatto per il salto di qualità.

Quello che sembrava un dramma estivo, alla fine è stato ampiamente superato. L’addio di Laura Giuliani aveva dato qualche preoccupazione al popolo bianconero che segue la squadra femminile, ma la dirigenza bianconera ha ben sostituito il portiere italiano con un elemento se vogliamo addirittura migliore.

L’esperienza di Paulin Peyraud Magnin era ciò che mancava al gruppo bianconero, soprattutto nelle sfide europee quando il livello difensivo si alza decisamente. In Serie A, in effetti, le bianconere potrebbero anche mettere… il citofono per quanti pochi tiri arrivino in alcuni casi. Le trenta vittorie consecutive maturate in Serie A ne sono la dimostrazione, ma Peyraud Magnin nel suo esordio italiano di certo non è andato in risparmio energetico, anzi.

Il portiere è un elemento importante in un gruppo che punta a maggiori soddisfazioni, arriva da esperienze in tutta Europa e sta portando il suo peso in difesa. In particolare, il portiere francese si è già resa protagonista di alcune parate mozzafiato, una su tutte contro il Chelsea. Nonostante la sconfitta interna nella Champions League femminile, la parata dell’estremo difensore ha lasciato a bocca aperta: un colpo di reni con la mano di richiamo davvero importante, per dimostrare di essere una delle migliori al mondo.

Una giramondo in porta

Quando è arrivata a Torino, Paulin Peyraud Magnin aveva senza dubbio la voglia di dimostrare sin da subito il suo potenziale. Ci è riuscita senza dubbio, le sue compagne di squadre vedendola già in allenamento hanno capito che il portiere francese poteva solo migliorare la difesa.

Soprattutto, è un portiere con esperienza e con un curriculum mica male, andando a guardare quanto fatto in carriera. Ha giocato in squadre importanti del continente europeo, Lione, Saint Etienne, Marsiglia, Arsenal, nonché Atletico Madrid, l’ultima squadra a detenerne il cartellino.

Le coppe e le soddisfazioni personali non sono mancate, partendo dalla Woman Champions conquistata con il Lione nel 2017-18, anche qui la mano di Joe Montemurro si è fatta sentire. Nonché altre soddisfazioni conquistate con i titoli nazionali e l’imbattibilità raggiunta con la sua Francia che profuma di storia. Il portiere, infatti, è rimasta invincibile per ben 1091 minuti, un record che difficile sarà imbattuto a livello femminile.

Con la Juventus punta a fare altri record, volendo dimostrare di essere un estremo difensore come pochi al mondo. Non è un caso che è diventata subito la leader difensiva, in un reparto che sta dimostrando tutto il suo valore. Aggiungere parate di prestigio è un valore in più.