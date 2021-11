Massicci e vincenti: è una Serie A da peso massimo

Una Serie A di peso: quanto può incidere la maggior potenza fisica nel nostro campionato? Le sette grandi sorelle del torneo hanno una variabile sulla bilancia.

C’è differenza di peso importante per le squadre in Serie A. Qualcuna vola nei campi leggeri, grazie a una minor zavorra, altre vanno che è una bellezza soprattutto nei campi impantanati, dove i calciatori fanno leva sulla maggior massa muscolare.

Guardando alla Serie A c’è un po’ di tutto, anche se la maggior crescita sulla bilancia appare evidente per tutti. Il peso del nostro campionato è decisamente aumentato se confrontato con gli almanacchi di quarant’anni fa, ora è difficile trovare un calciatore che abbia 55 kg. Mentre negli anni ’60 e ’70 non mancavano gli esempi di giocatori sottopeso, che volavano decisamente in campo e subivano maggiormente la pressione dello stopper di turno.

Passate le epoche dei giocatori… bonsai, la preparazione fisica ha maggiormente allargato la fascia muscolare e anche il giro vita. In effetti, il peso di alcuni in Serie A tende spesso a crescere a dismisura, non è un caso che ora molti calciatori entrano in forma solamente verso ottobre e novembre. Questione anche in metabolismo, in alcuni casi.

Le big quanto pesano?

Guardando al peso delle maggiori squadre di Serie A, quella … più pesante è l’Atalanta. Una media abbondante di 80 kg per il gruppo di Gian Piero Gasperini, con il colosso Duvan Zapata che ne mette 88 a referto. In effetti la fisicità del colombiano è essenziale per l’attacco bergamasco, che conta anche su calciatori molto più brevilinei. Tutta l’Atalanta, comunque, negli anni ha preso più preso: Gomez era il più magro ed è stato salutato, Josip Ilicic addirittura per il tecnico era in sovrappeso qualche settimana fa.

A seguire i chili medi della Juventus, seconda nella lotta delle grandi in bilancia. I bianconeri pesano mediamente 77 chili, concentrandoli soprattutto sul settore difensivo. Il trio composto da Chiellini, Bonucci e De Ligt è un sicuramente… di peso, e lo fa notare soprattutto quando c’è da marcare l’attaccante di turno. Peso medio che diventa anche simile in alcuni casi con un trio che differisce di qualche grammo. Dunque, la classifica è in costante aggiornamento tra Roma, Milan e Inter, che variano intorno ai 75 chili e mezzo. Grammo in più o grammo in meno, in questo caso dipenderà anche dal dispendio fisico.

Napoli e Lazio hanno un biancoceleste che non arriva ai 75 chili pieni, in questo caso per l’abbassamento dovuto ad alcuni… folletti, che in campo regalano meraviglie. Nei partenopei c’è Lorenzo Insigne, nella Lazio la media è abbassata dal giovane e talentuoso Lucas Romero.