Dani Alves firma con il Barcellona a piedi scalzi: c’è un motivo

Dani Alves ha firmato per il Barcellona al Camp Nou presentandosi a piedi nudi: ecco perché il brasiliano non ha indossato le scarpe.

Se n’è parlato per diverse settimane, adesso è ufficiale. Dani Alves è un nuovo (vecchio) giocatore del Barcellona. A distanza di cinque anni dal suo addio alla squadra catalana, e alla veneranda età di 38 anni, il brasiliano torna a difendere i colori blaugrana. Con una cerimonia spettacolare, come quella che aveva già accompagnato il ritorno di Xavi sulla panchina del club, Dani ha messo nero su bianco, firmando il nuovo contratto. Una firma arrivata… a piedi scalzi!

Accanto al presidente Joan Laporta, il terzino brasiliano, reduce da un’estate da grande protagonista, con tanto di medaglia d’oro vinta da capitano alle Olimpiadi di Tokyo, ha sposato nuovamente la causa del Barça per un’ultima grande avventura nella sua carriera spettacolare. E lo ha fatto senza scarpe.

Un ritorno che a lungo Dani ha sognato, specialmente nelle ultime settimane. Il terzino ex Juve non ha infatti mai nascosto il suo amore per il Barcellona, la squadra che più porta nel suo cuore. E lo dimostrano anche i risultati conseguiti, con tanti successi sia in Spagna che in Champions. Ma per quale motivo ha voluto firmare senza indossare le scarpe? C’è un motivo, nostalgico e romantico.

Dani Alves spiega perché ha firmato per il Barcellona senza scarpe

La scelta di Dani Alves è legata alla sua prima volta, quando nel 2008 arrivava in uno dei club più grandi del campionato spagnolo dal Siviglia, con una valigia carica di speranze e sogni. Peraltro realizzati nel corso della sua prima avventura. “Non potevo camminare su questo prato in altro modo se non a pieid nudi, perché è qui che sono diventato molto grande“, ha spiegato un Alves umile ed emozionato forse anche più della prima volta.

Il terzino ha spiegato ha aspettato questo momento per cinque anni e che si sente in grado di dare il suo contributo per potrare nuovamente in alto questo club, nonostante i 38 anni. Per questo ha accettato di firmare anche per una somma simbolica, senza lo stipendio faraonico cui è stato fin qui abituato. Il suo obiettivo non è più arricchirsi, a questo punto della carriera, ma raggiungere grandi risultati. Con il Barcellona e anche con la maglia del Brasile.

Dopo aver promesso di il massimo impegno e la volontà di onorare la maglia azulgrana dal primo all’ultimo giorno del suo nuovo contratto, il calciatore ha anche svelato qual è il suo vero obiettivo personale: giocare il Mondiale 2022. E per farlo dovrà fare benissimo anche a Barcellona. Un obiettivo che ha il sapore della garanzia per i tifosi.