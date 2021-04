Dani Alves sull’addio alla Juventus: “Avevano promesso di cambiare gioco”

Dani Alves torna a parlare attraverso Instagram del suo addio alla Juventus. Chiamando in causa, indirettamente Allegri.

Dani Alves esterno brasiliano attualmente in forza al San Paolo, ha parlato di Juventus e del frettoloso addio alla società bianconera soltanto pochi anni fa. Lo ha fatto rispondendo alla domanda di un suo fan, attraverso il social network Instagram. La domanda si riferiva, infatti proprio ai motivi che avrebbero spinto il calciatore ad andare via da Torino. Motivazioni, altre proposte ricevute, rapporto con Allegri? La risposta forse qualcuno l’ha immaginata.

Si sa, ai calciatori brasiliani, piace, per l’appunto giocare al calcio. Non si sentono a proprio agio in rigidi schemi difensivisti, in cui la logica di base è “non prenderle prima di tutto”. Per loro è una bestemmia, il calcio è il calcio, lo scopo è fare gol e divertirsi, tutto qui. La risposta del calciatore, è stata dunque semplice. Alla Juventus gli avevano promesso che avrebbero cambiato modo di giocare, e non è stato cosi. Ovviamente c’entra Massimiliano Allegri.

Leggi anche >>> Juve, Allegri e quella frase ad Agnelli su Ronaldo: c’è aria di addio

Leggi anche >>> La Juventus meglio dell’Inter: la classifica che premia i bianconeri

Dani Alves sull’addio alla Juventus: la risposta del calciatore brasiliano

La riposta del calciatore brasiliano, il più vincente nella storia del calcio, con ben 43 trofei ufficiali conquistati, non lascia scampo ad ovvie riflessioni e, di conseguenza conclusioni. Evidentemente, alla Juventus, con Allegri, il calciatore non vedeva espresse al meglio le proprie qualità, evidentemente il tipo di approccio alle gare, impostato dal tecnico livornese, risultava essere troppo difensivista per i gusti del brasiliano, ex Barcellona.

Dani Alves, la Juventus, Massimiliano Allegri. Il calcio, la pura espressione del gioco e della gioia i giocare, contro il pragmatismo di chi considera valido soltanto il risultato, una miscela, esplosiva, insomma. Un poco come quello che ha detto Antonio Cassano pochi giorni fa no? Parlando di Conte. Lui, con un allenatore, per carità, vincente, ma che non ti fa giocare al calcio, chiederebbe subito alla società di cacciarlo via.