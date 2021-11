Immobile, è bufera: l’ex campione lo attacca, i social si infiammano

L’assenza di Immobile e il probabile recupero per il match con la Juve creano polemiche: arriva l’attacco dell’ex campione, è bufera.

Il botta e risposta fra Lotito e il medico della Nazionale italiana ha fatto male un po’ a tutti. Al club di Immobile, che ora è al centro dei sospetti dei tifosi. All’Italia, che si è avvicinata al match con l’Irlanda in maniera non proprio serena, e anche al prossimo spettacolare match fra la Juventus e la Lazio.

La partita è al centro delle polemiche per il probabile recupero del centravanti, ma dai messaggi incrociati e infuocati che Lotito e lo staff medico si sono lanciati, viene fuori un solo dato. Immobile era infortunato, e recupero o meno, la presenza di un campione in un match già decisivo, è sempre una buona notizia. I tifosi però si dividono, e arriva anche l’affondo dell’ex campione.

Immobile, polemiche per il possibile recupero

In molti sui social fanno notare che un infortunio definito “abbastanza delicato”, non è così semplice da smaltire in pochi giorni. E invece da Formello arrivano notizie di un lavoro costante del calciatore, fra piscina e cure per presentarlo in forma al cospetto della Juve. I tifosi bianconeri non hanno preso bene la notizia, rivolgendo critiche social su Lotito e sul calciatore. Tante osservazioni, che hanno allargato il dibattito sulla necessità della nazionale di avere un parco attaccanti più largo e incisivo. Anche un ex centrocampista azzurro ha voluto dire la sua.

Ciro immobile è un grande attaccante – ha dichiarato alla Stampa Claudio Marchisio – nel senso che ha vinto la Scarpa d’oro. Gioca però nella Lazio, non ha mai vissuto una Champions da protagonista. Belotti nelle ultime stagioni al Toro ha lottato per salvarsi. Le nostre avversarie hanno centravanti abituati ai palcoscenici internazionali. E i tifosi della Lazio non hanno apprezzato, alimentando la polemica in attesa di un match carico di motivazioni per fare bene, sia in casa biancoceleste che per la truppa bianconera.