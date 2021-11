Le grandi altezze della Serie A: un campionato dove cresce la media dei centimetri, all’insegna di un calcio molto più fisico.

Il campionato di Serie A diventa sempre più alto. Non nel prestigio, perché alcune gare sembrano riedizioni della Serie C per quanto visto in campo, bensì proprio per i tratti fisici e somatici dei calciatori. Che diventano sempre più alti, raggiungono altezze considerevoli che mettono soggezione anche vedendoli in tv.

C’è chi ha superato i due metri, come Vanja Milinkovic Savic portiere del Torino, ma anche altri calciatori che con le loro altezze e il loro peso si fanno ben sentire. La media, rispetto agli anni passati, è decisamente aumentata, negli stacchi aerei non a caso si notano più torri che vanno a saltare di testa, spesso arrivando a quasi tre metri di altezza da terra.

Numeri interessanti, che possiamo così mostrare anche guardando alla qualità del gioco, considerando la predominanza dei cross in alcuni frangenti. Più traversoni in area servono proprio per gli attaccanti, le prime punte attuali raggiungono comunque il metro e ottanta centimetri abbondanti, utili quindi nel beffare il portiere avversario attraverso stacchi di testa perentori.

Qual è la squadra più alta?

Prendendo le famigerate sette sorelle in Italia, possiamo dire che a sorpresa è l’Atalanta la squadra con la miglior media delle altezze in rosa. L’Atalanta raggiunge la media di un metro e 86 centimetri, numeri decisamente importanti per una squadra che, per altro, è tra le più pesanti anche guardando alla media peso.

Elementi dunque interessanti per Gian Piero Gasperini che, nonostante il palleggio importante a centrocampo, può sfruttare al meglio le torri. In attacco, eccetto Luis Muriel, ci sono Roberto Piccoli e Duvan Zapata proprio adatti per giocare di sponda con gli inserimenti dei tanti centrocampisti che partono dalle retrovie. Non è un caso di come molti gol orobici siano avvenuti con schemi consolidati, partendo dall’esterno che crossa in mezzo per un bomber sacrificato da assist man.

L’importante è segnare, lo sa bene anche un trio di squadre che si attesta sul metro e ottantatré centimetri. Roma, Juventus e Milan se la giocano proprio per millimetri, i giallorossi li hanno distribuiti maggiormente nella media dei centravanti, la Juve su quella dei difensori, il Milan alterna un saliscendi nei suoi reparti.

A un metro e ottantadue centimetri abbiamo l’Inter, le altezze… la porterebbero già fuori dalla Champions League. Un centimetro in meno per la Lazio, che sa di dover guadagnare centimetri con il resto del gruppo. Il Napoli si attesa a un metro e ottanta centimetri, lì davanti Lorenzo Insigne e Dries Mertens non sono dei colossi.