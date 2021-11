Chi è Canestrelli, il difensore che ha esordito con una tripletta in nazionale

Alcune curiosità su Simone Canestrelli, il difensore dell’Empoli che ha segnato 3 gol al suo debutto con la nazionale Under 21.

Una serata che difficilmente dimenticherà, quella dell’esordio con la maglia della nazionale, Simone Canestrelli. Difensore centrale in forze al Crotone per questa stagione e di proprietà dell’Empoli, il giovane talento classe 2000 ha esordito ieri pomeriggio allo stadio Benito Stirpe di Frosinone con la maglia della nazionale Under 21.

Per lui che, in realtà, ha già dimostrato di avere un certa confidenza col gol (quest’anno già 2 reti in solo 10 presenze col Crotone) questa sera una tripletta nella rimonta degli azzurrini da 1-2 a 4-2 con la Romania. Il perfetto modo di farsi perdonare per l’autogol del primo tempo. Lo ha voluto sottolineare lui stesso ai microfoni della Rai a fine partita: “È stata una bella serata perché era il mio esordio.”, spiega il difensore del Crotone, “sfortunato per la prima autorete ma nel secondo tempo mi sono rifatto, dai…”, ha continuato scherzando, “Chi se lo aspettava un esordio così?”.

📣 FULL TIME 🇮🇹🇷🇴 #ItalyRomania 4️⃣-2️⃣

(HT 1️⃣-2️⃣)

⚽️ Canestrelli (OG) 29’, Racovitan 41’, #Mulattieri 42’, #Canestrelli 61’ 68’ 70’ 📋 A great reaction in the second half from the #Azzurrini who come from behind to get the win❗️#VivoAzzurro pic.twitter.com/SmkDUppMV4 — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) November 16, 2021

Il passato e il presente di Canestrelli: quale sarà il suo futuro?

Nato l’11 settembre 2000 a Montepulciano, un paesino di 15.000 abitanti in provincia di Siena, Canestrelli muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili dell’Empoli. Nell’estate 2019 si trasferisce all’Albinoleffe, in Serie C, dove resterà per 2 anni, fino a questa estate, quando l’Empoli, che non aveva mai avuto realmente intenzione di privarsene, non eserciterà il proprio diritto di “recompra” per riportarlo a casa.

Adesso gioca al Crotone, a cui è legato a titolo temporaneo, fino alla fine dell’anno, quando, con tutta, probabilità tornerà alla base, questa volta per restarci. Poi, chissà, magari qualche big metterà gli occhi su di lui per il prossimo anno. I presupposti ci sono e le grandi prestazioni come quelle di ieri pomeriggio fanno ben sperare.