Jack Bonaventura via da Firenze? La soluzione è… tra amici

Jack Bonaventura è più di un’opzione per il Monza del futuro. Se il club di Berlusconi e Galliani andrà in Serie A, uno degli arrivi sarà proprio il calciatore della Fiorentina.

Il mercato non si ferma proprio mai. Si pensa già a quanto succederà a gennaio o addirittura al luglio prossimo, le squadre si costruiscono prima. Perché le vie del mercato sono infinite, soprattutto quando le ambizioni sono sempre altissime.

Lo sa bene il Monza in Serie B, che vuole ottenere a tutti i costi una promozione in Serie A. Un duo solido dietro le spalle con Berlusconi e Galliani investire denaro sonante, in controtendenza rispetto alla media nazionale e non. Soprattutto nei cadetti già sono tanti i soldi spesi per il Monza, che lo scorso anno prese anche qualche star che non brillò particolarmente.

Capito l’andazzo, il Monza si è tuffato su un mercato concreto e senza fronzoli. Prendendo gli uomini adatti per il 3-5-2 di Giovanni Stroppa e soprattutto con gente che potesse iniziare un ciclo. Più qualche elemento capace di dare una svolta in partite più difficili. Tutti elementi utili per i brianzoli, che sognano la promozione per iniziare poi un’altra epoca calcistica di sicuro interesse.

Gli acquisti del futuro

Non mancano le attenzioni verso la Serie A e anche verso gli affari. Uno è quello legato a Jack Bonaventura, che il centrocampista rinnovi o meno con la Fiorentina sembra importare relativamente. Un primo affondo sarà tentato dal Monza prossimamente, per averlo anticipatamente in rosa, altrimenti si punteranno tutte le carte quest’estate.

Per Bonaventura quella del Monza potrebbe essere un’avventura interessante. Si avvicinerebbe a casa e sarebbe poi il leader conclamato dei brianzoli. Avrebbe garanzie anche da un punto di vista tecnico, una fascia di capitano e molto altro ancora.

Occhi puntati, dunque, sul centrocampista della Fiorentina, la stima di Galliani persiste da anni. Da quando, nell’estate del 2014, lo strappò ai cugini dell’Inter, quando era praticamente pronto per varcare i cancelli di Appiano Gentile.

Jack Bonaventura in rossonero fu un elemento affidabile, utile sia in avanti che in una fase da regista e addirittura mediano nei casi d’emergenza. È una mezzala che forse ha avuto meno di quanto meritato, ha assaggiato la nazionale ma non è mai stato un elemento fondamentale. Anche per colpa dei tanti infortuni che ne hanno frenato il grande salto in avanti.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Un gran talento emerge in Serie B

Ora dovrà scegliere se rimanere a Firenze – dove sta comunque bene – oppure pensare a un grande salto interrogativo con il Monza. Proprio partendo da una Serie B, oppure aspettando i futuri compagni nella massima serie. A lui la scelta, a Monza la porta rimane sempre aperta.