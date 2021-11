Napoli, un big ancora ko: maledizione azzurra per il calciatore

Brutte notizie per il Napoli, un big finisce ko durante la pausa delle Nazionali: quanti infortuni in azzurro per Ounas.

Un talento di cristallo. La pausa per le Nazionali restituisce al Napoli di Spalletti un solo infortunato, ma molto importante: Adam Ounas. Il calciatore algerino, che ha raggiunto i playoff per i Mondiali 2022 nei gironi africani, ha riportato un’elongazione del retto femorale. Non è possibile fare previsioni per il momento, ma i tempi di recupero dovrebbero essere di almeno due o tre settimane.

Si allunga così la striscia di infortuni di Ounas da quando veste la maglia del Napoli. Se in azzurro al talento ex Bordeux è mancata la continuità, la colpa è anche della fortuna, che spesso gli ha voltato le spalle, costringendolo ai box anche nei momenti migliori della sua avventura partenopea.

Leggi anche -> Adam Ounas e la passione per i numeri: la strana abitudine del talento algerino

Basti pensare al dato di questa stagione. Iin meno di quattro mesi, il calciatore algerino ha già riportato tre infortuni. Il primo durante il pre-campionato. Un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per 9 giorni. Il secondo, più grave, lo ha invece riportato lo scorso 2 ottobre. Anche in quel caso uno stiramento, ma alla coscia. Il risultato? 31 giorni di stop, 6 gare saltate e un rientro arrivato solo nei match che hanno preceduto la pausa per le Nazionali.

Ounas: quanti infortuni in maglia azzurra!

Sei partite già saltate in questa stagione, cui si aggiungerano probabilmente almeno altri cinque match. Non proprio un buon inizio per Ounas. D’altronde, negli ultimi anni il calciatore algerino ha dimostrato una fragilità davvero spaventosa. Dopo una prima stagione di assestamento al Napoli e priva di stop, nella seconda Ounas fu vittima di tre problemi muscolari in vari momenti della stagione e di un altro problema di diversa natura nelle ultime settimane. In totale quattro infortuni e sette gare saltate.

Potrebbe interessarti -> Algeria, pericolo magia nera: la decisione è drastica

Non solo la maglia azzurra gli ha però portato poca fortuna in carriera. Durante i suoi vari prestiti in queste stagioni, Ounas ha continuato a essere perseguitato dalla cattiva sorte. Al Nizza si procurò un infortunio al ginocchio che lo costrinse ai box per quasi 50 giorni, tenendolo fuori per 7 partite.

Tra Cagliari e Crotone, nella scorsa stagione, Adam ha invece collezionato uno stop per Covid, due problemi agli adduttori, un infortunio alla coscia e un problema muscolare di altra natura. In totale 59 giorni ai box e 8 partite saltate per problemi fisici. Senza considerare tutte quelle in cui è stato fermo per scelta tecnica, a causa di una condizione non ottimale. Insomma, il talento di Ounas è finora stato accompagnato da sfortuna con pochi eguali. La speranza dei tifosi azzurri è che possa essere l’ultimo ko, almeno per questa stagione.