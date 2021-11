Allegri dimentica Ambra: chi è la nuova fidanzata

Max Allegri ha voltato pagina dopo la fine della storia con Ambra: ecco chi è la nuova fidanzata del tecnico bianconero.

Ambra Angiolini è ormai il passato, e anche abbastanza remoto, per Max Allegri. Il tecnico della Juventus ha voltato pagina in amore, e in questo momento avrebbe ritrovato la felicità nella vita privata grazie alla sua nuova fidanzata. Una donna di cui si iniziano a conoscere alcuni dettagli. L’identità resta ancora segreta, ma non del tutto.

A svelare qualche particolare in più sulla nuova misteriosa lady Allegri è il settimanale Oggi. Sulle pagine del magazine specializzato in gossip, si racconta di una storia che non è più la semplice avventura d’una notte. Non è ancora ufficiale, magari, ma di certo si tratta di una relazione che ha qualcosa di stabile.

Leggi anche -> Allegri-Ambra, novità sul tradimento: c’entra la Juventus

Lo rivelano alcuni dettagli riportati dal settimanale. Come il fatto che la donna, una bella quarantenne, sia stata sorpresa da qualche insider attorno alle 23.30 parcheggiare l’auto fuori casa di Allegri, a 50 metri dal condominio di via Lascaris, nascosta dentro un piumino utile più a ripararla dai paparazzi che dall’aria calda di una serata torinese decisamente fuori stagione. Ma cosa si sa di questa donna avvolta nel mistero?

Chi è la fidanzata di Allegri? Il mistero prosegue

Bionda, almeno così sembra, stando a quanto trapelato nelle scorse settimane, quando si era vociferato di un capello blu trovato nell’auto del tecnico, la donna potrebbe essere collegata al mondo Juventus, come aveva già rivelato un insider alcune settimane fa. Una tesi che in effetti sembra essere plausibile per il settimanale.

I dettagli che emergono riconducono infatti a una donna che oggi non ha più i capelli lisci, ma allora sì, castani e con meche bionde. Un volto noto nell’ambiente bianconero, frequentatrice dell’esclusivo golf club in cui bazzicano tutti i personaggi più importanti della Vecchia Signora.

Potrebbe interessarti -> Rottura Allegri-Ambra: l’incredibile retroscena sull’affitto

E non è tutto. Da quanto emerge, potrebbe addirittura trattarsi di un ritorno di fiamma, un tuffo nel passato per il tecnico livornese, una storia mai del tutto dimenticata. Qualche anno fa, agli inizi della relazione con Ambra, c’era infatti chi raccontava di una pierre del golf club torinese per nulla felice dell’ingresso dell’attrice nella vita dell’allenatore. Forse oggi sappiamo il motivo. Insomma, gli indizi cominciano a essere tanti. Ancora questione di tempo, a breve sapremo anche chi è la donna che ha fatto girar la testa all’allenatore juventino.