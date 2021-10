Rottura Allegri-Ambra: l’incredibile retroscena sull’affitto

Max Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati, e non senza veleni: spunta un retroscena clamoroso sull’affitto di casa a Milano.

Non è stato un epilogo piacevole quello della storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. I due si sono lasciati di colpo, improvvisamente, anche se le voci di crisi avevano iniziato a serpeggiare già diverse settimane prima. E tra un sussurro e l’altro, è venuto a galla un incredibile retroscena che rende ancora più grave il comportamento del tecnico bianconero. Un retroscena collegato alla sua casa di Milano.

Ma facciamo un passo indietro. Le chiacchiere su una crisi tra l’allenatore e l’attrice erano state già diffuse prima dell’estate, ma subito messe a tacere come semplici illazioni. Ambra era intervenuta addirittura sui social per difendere pubblicamente il suo Max dopo le provocazioni di qualche follower. Invece, nel pieno di ottobre le cose sono deflagrate, con una rottura improvvisa e lacerante.

Alla base dello strappo ci sarebbe stato un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus, come fatto intendere dalla figlia di Ambra Angiolini in una storia Instagram di sfogo contro Striscia. Il tg satirico ha infatti provocato l’attrice regalandole un tapiro senza mostrare troppo tanto e sensibilità. D’altronde, non è certo Striscia che ha dato le delusioni più grandi all’ex compagna di Francesco Renga. Anzi, il tapiro sarà per lei l’ultimo dei problemi, visto il comportamento del suo ex innamorato.

Allegri chiede l’affitto ad Ambra?

Ci sono modi e modi di rompere. Di certo quello messo in scena da Allegri e Ambra non è dei migliori. Almeno stando a quanto trapela dal settimanale Chi, che ha provato a ricostruire le vicende relative alla fine della loro storia.

Secondo il settimanale specializzato in cronaca rosa, l’attrice e conduttirce televisiva sarebbe venuta a conoscenza del tradimento del compagno attraverso prove schiaccianti. Pare che la donna abbia infatti trovato nella macchina di lui qualcosa che non lasciava spazio a dubbi, anche se non viene specificato cosa.

Dopo essere stato colto in flagrante, l’allenatore della Juventus sarebbe scomparso nel nulla. Ma non del tutto. Si sarebbe infatti rifatto vivo per chiederle di pagare l’affitto della sua casa a Milano, abitazione del tecnico in cui Ambra si era trasferita. Un comportamento che ha lasciato l’attrice “furiosa e con il cuore a pezzi“, come sottolineato dal magazine.