Allegri-Ambra, novità sul tradimento: c’entra la Juventus

Emergono novità sul presunto tradimento di Allegri ad Ambra: secondo le ultime indiscrezioni la colpa sarebbe… della Juventus.

Non basta la crisi Juventus a creare grattacapi a Massimiliano Allegri. Anche al sua vita privata continua a essere nell’occhio del ciclone mediatico, e in particolare dei rotocalchi rosa. D’altronde, la rottura con l’ormai ex compagna Ambra Angiolini è stata fragorosa, e ha avuto un’eco importantissima anche per le modalità con cui è avvenuta.

Continuano così le ‘indagini’ da parte della stampa specializzata, e starebbero emergendo le prime novità sul suo tradimento all’attrice. A riportarle è stato il settimanale Oggi, che avrebbe raccolto informazioni da un frequentatore dell’ambiente Juventus, oltre che da un suo amico. E le sue rivelazioni sono destinate a far discutere.

Leggi anche -> Rottura Allegri-Ambra: l’incredibile retroscena sull’affitto

Finora quello che era trapelato è che Ambra avrebbe scoperto il tradimento attraverso un oggetto ritrovato nell’auto di Allegri. Dalle prime indiscrezioni, sembrava essere un orecchino, o al massimo uno slip o un reggiseno. Invece, non sarebbe stato questo a incastrare Max. Il tecnico si sarebbe fatto ‘sgamare’ per un capello. In senso letterale. L’attrice avrebbe infatti trovato in auto un capello chiaro. Biondo, lungo, liscio. Prova schiacciante? Forse no, se non si conoscono i retroscena. Ma qualcosa deve aver fatto scattare più di un sospetto nell’animo di Ambra.

Cosa c’entra la Juventus con il tradimento di Allegri ad Ambra?

Secondo la ricostruzione di Oggi, sarebbe proprio l’ambiente Juventus a celare il segreto del tradimento di Allegri. Un insider avrebbe infatti assicurato che gli affari di cuore nel club si giocano tutti all’interno di un circuito chiuso. Ad esempio, il presidente Agnelli si sarebbe preso la sua amata Deniz, che era moglie di un manager juventino. Alena Seredova, storica moglie di Buffon, si è invece messa con Alessandro Nasi, un cugino degli Elkann.

Lo stesso Pirlo, ex allenatore della Juventus, ha lasciato la moglie per iniziare una storia con Valentina Baldini, ex di Riccardo Grande Stevens. Insomma, le cose in casa Juventus capitano ‘in famiglia’, e la fonte del settimanale suggerisce di continuare le indagini all’interno della cerchia.

Potrebbe interessarti -> Ambra e Allegri si sono lasciati per un tradimento? Arriva la conferma

E a fare una pubblicità, non proprio positiva, è stato anche un amico di Allegri rimasto anonimo. Raggiunto al telefono, avrebbe ammesso che il tecnico è sempre stato un po’ farfallone, anche se di recente sembrava essere più stabile. “Qualcosa ha combinato, è sicuro, ma può darsi sia già tutto finito“, ha sentenziato. Insomma, la storia con Ambra potrebbe essere stata buttata alle ortiche per una relazione di una notte o poco più. Sarà valsa la pena?