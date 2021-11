La Roma attende con ansia le ultime su Pellegrini: e intanto c’è una statistica clamorosa. Fa meglio addirittura di Salah e Mbappé.

Lorenzo Pellegrini è il vero insostituibile per Mourinho. Sotto la sua gestione il centrocampista è diventato un calciatore completo, unico, difficile da tenere fuori. Ha macinato kilometri e gol, e nelle occasioni in cui la Roma è stata costretta a rinunciare al nazionale azzurro, l’assenza si è sentita, in termini di risultati e di dinamismo e pericolosità in zona gol.

Un calciatore ormai completo, forse anche sottovalutato. A smentire i pochi scettici, arriva una particolare statistica svelata da Opta, che fa di Pellegrini il miglior calciatore d’Europa nella particolare classifica. E a giudicare dai numeri, è chiaro il motivo per cui Mourinho incrocia le dita e attende responsi positivi per riaverlo immediatamente a disposizione.

Pellegrini, la Roma ha il migliore d’Europa: la classifica di Opta

Il portale, specializzato nelle statistiche, ha stilato una classifica dei 5 calciatori coinvolti in più tiri e occasioni da gol. Lorenzo Pellegrini è il primo, ed è stato coinvolto in 79 conclusioni fra quelle effettuate e quelle offerte per i compagni. Al secondo posto c’è Andy Delort, e a seguire nomi importanti. Terzo, nella particolare graduatoria, c’è Nabil Fekir, che ha alle spalle addirittura Kylian Mbappé.

Quinto posto per Momo Salah, e la presenza dei due calciatori di Liverpool e Psg, rende ancora più interessante la classifica, riaffermando l’importanza di Pellegrini alla Roma. É l’unico centrocampista puro nella lista di Opta in mezzo agli attaccanti ed è questa la vera importanza di un calciatore che con un recupero lampo potrebbe essere presente nel prossimo turno di campionato.