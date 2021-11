Julian Alvarez è il nuovo gioiello argentino: nel Boca però c’è un talento di grande prospettiva, già nel mirino della Serie A.

Due gol al Boca Juniors, medie strepitose, talento da vendere. Julian Alvarez è la nuova stella argentina, e i Millonarios hanno già fatto il prezzo. Si parte da 20 milioni per chi è interessato all’attaccante, che è un mix di talento e potenza, capace di giocare da prima punta ma anche negli altri ruoli dell’attacco. Si è mossa per prima la Fiorentina, ma la concorrenza di Juve e Milan, e i contatti che diversi top club in Europa hanno avviato, complicano le cose per Commisso.

Concorrenza altissima quindi, ma i bianconeri sembrano in pole. Emissari del club bianconero sarebbero pronti a vederlo in azione dal vivo, e potrebbero anche visionare un altro calciatore che sta letteralmente esplodendo. Ma in casa del Boca Juniors. Ha il 7 sulle spalle, ma gioca sia da esterno che da punta. E fa del dribbling e della potenza le sue armi migliori.

Non solo Alvarez: la Serie A mette nel mirino Exequiel Zeballos

É alto 175 centimetri, di pura potenza e classe. Exequiel Zeballos non è più neanche una promessa, perché dopo le recenti reti nelle squadre giovanili, è pronto al grande salto. Ha 19 anni, molte presenze nelle selezioni giovanili dell’Albiceleste e una lista di estimatori in tutta Europa. Nell’ultima partita della seconda squadra Xeneise, ha messo a segno una splendida tripletta, con due conclusioni da fuori area e un rigore calciato con lo scavetto.

Talento puro quindi, e dalla Spagna affermano che 4 club, di cui due italiani, sarebbero già in fila per la prossima stella argentina. Fichajes.net svela infatti che Napoli e Milan avrebbero sondato il terreno col Boca, ma ci sarebbero anche il Siviglia e il Psv su un calciatore che vale circa 5 milioni. La caccia è aperta per un attaccante che il Boca ora dovrà provare a blindare.