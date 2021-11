Barcellona, Xavi fa chiarezza sul presunto ritiro di Aguero: “Ora parlo io”

Il nuovo allenatore del Barcellona ha chiarito alcuni aspetti sul ritiro di Aguero: Xavi non ci sta e svela la verità.

Continua a tenere banco in casa Barcellona la vicenda Aguero. Con notizie sistematiche che parlano di ritiro definitivo dovuto ai problemi cardiaci, ben più gravi del previsto. Il calciatore ha chiesto calma ai media e ai tifosi, chiarendo solo in parte gli aspetti del problema che lo riguarda. Ha sottolineato di doversi sottoporre a nuovi controlli, non parlando di ritiro, ma neanche di un immediato ritorno in campo.

E in un clima di incertezza le notizi si inseguono, fra chi tende a trattare il problema con rispetto, e chi invece racconta di una conferenza stampa in cui il “Kun” sarebbe addirittura pronto a salutare i blaugrana dicendo definitivamente addio al calcio giocato. A fare chiarezza però ci ha pensato Xavi, che dimostra ancora una volta di avere il controllo di tutti gli aspetti dello spogliatoio blaugrana.

Barcellona, Xavi su Aguero: “Ho parlato con lui”

A smentire le notizie di un addio già sicuro al calcio di Aguero, ci ha pensato Xavi, deciso a lasciare sereno l’ambiente a Barcellona. Alle continue richieste dei giornalisti su una conferenza stampa imminente dell’attaccante, l’allenatore spagnolo è stato molto diretto. “Ho parlato con lui – ha dichiarato – ed è molto tranquillo. Ciò che è emerso è molto diverso da quanto si sussurra in giro”.

Poi l’invito ad avere pazienza. “Si parla di ritiro, ma noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per farlo tornare a giocare. La verità è un’altra e non quella che si legge continuamente in giro”. Deciso e chiaro. Aguero vuole provare in tutti i modi a calcare il terreno del Camp Nou, e i tifosi dopo le parole di Xavi tornano a sperare.