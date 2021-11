Maxi Lopez, rivelazione a luci rosse: “Quando Wanda lo faceva, impazzivo

Spunta un clamoroso retroscena tra Maxi Lopez e Wanda Nara: ecco come il calciatore si sarebbe convinto a sposarla.

Mentre in Italia l’interesse per il triangolo amoroso con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi è andato scemando, in Argentina la showgirl continua a essere sotto i riflettori del mondo del gossip. Se con l’attuale marito le cose sembrano essersi aggiustate, nonostante continuino a spuntare rumor di altri possibili tradimenti del bomber del PSG, a far discutere negli ultimi giorni sono state rivelazioni riguardanti il rapporto con un altro grande uomo della sua vita: Maxi Lopez.

Dopo anni di litigi e polemiche anche in tribunale, Wanda e Maxi hanno ritrovato l’armonia negli ultimi tempi e si sarebbero molto riavvicinati, portando anche qualcuno a sospettare che sotto potesse esserci qualcosa in più della rinascita di un’amicizia, anche per il bene dei figli.

Leggi anche -> Wanda Nara torna a Milano, fan in delirio: “Devastante” – FOTO

Se sul fronte gossip recenti non spuntano nuove notizie, a svelare un clamoroso segreto riguardante i due ex coniugi è stato svelato da Estefania Berardi, opinionista specializzata in cronaca rosa, al programma tv Mañanísima. Una rivelazione che riguarda il motivo per cui Maxi Lopez avrebbe deciso alla fine di sposare la showgirl.

Maxi Lopez pazzo di Wanda Nara: il motivo

Stando a quanto riferito dall’opinionista, Maxi voleva incontrare Wanda già prima di conoscerla, e a presentargliela fu un loro amico. I due trovarono subito un grande feeling durante il primo incontro in barca, e quel giorno finirono a passare la notte insieme.

Un amore a prima vista per entrambi, specialmente per l’ex attaccante del Catania, che fin dai primi momenti impazzi completamente per la bionda Wanda, specialmente per una cosa che solo lei aveva fatto prima. Svela Berardi: “Maxi è impazzito per Wanda, ha detto che c’era una cosa specifica che lo faceva impazzire. Era così andato fuori di testa per lei che ha finito per sposarla“.

Potrebbe interessarti -> Wanda Nara e Maxi Lopez, pace fatta: lei lo sorprende così

Parole che lasciano immaginare qualcosa di molto piccante e che rendono ancora più hot la storia tra Wanda e Maxi. Una storia finita già in passato al centro del gossip per questioni di questo tipo. Ma quale sarà stata questa cosa incredibile che solo Wanda ha saputo fare all’attaccante? Probabilmente un segreto che rimarrà per sempre custodito sia dall’attuale signora Icardi che dall’ex attaccante, oggi felicemente fidanzato con un’altra donna.