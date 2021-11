Dopo la sconfitta di Firenze, un calciatore del Milan è stato travolto delle critiche sui social: la fidanzata di Gabbia esplode sui social.

La prima sconfitta del Milan in campionato in questa stagione ha aperto uno squarcio all’interno di parte della tifoseria rossonera. Il 4-3 del Franchi ha fatto male a molti, specialmente per come avvenuto e specialmente per l’errore clamoroso di Tatarusanu e Gabbia nell’occasione del primo gol.

Una pioggia di critiche è arrivata soprattutto sopra al difensore, preso di mira da alcuni tifosi e anche offeso. Una situazione che ha mandato su tutte le furie la fidanzata di Gabbia, la splendida Federica Ruggieri, esplosa in una storia sui social in maniera piuttosto clamorosa.

Leggi anche -> Boateng, la nuova fidanzata fa impazzire i fan: è una famosa influencer – FOTO

Perchè ci sono modi e modi per criticare. Attaccare però un giovane di talento al primo grave errore della sua carriera (se di errore si può parlare) è stato davvero inaccettabile per Federica. Arrivare poi alle offese personali è stato davvero vergognoso. E così la bella fidanzata di Gabbia è esplosa sui social e ha utilizzato parole forti per rispondere agli hater del calciatore rossonero.

Federica Ruggieri esplode: la fidanzata di Gabbia attacca gli hater

Se nelle offese alcune persone, che non possono nemmeno definirsi tifose, sono andate giù pesanti, la fidanzata del difensore milanista non è stata certo più morbida. “Mi vergogno profondamente di appartenere allo stesso genere umano di persone ignoranti e frustrate che sfogano la loro rabbia repressa nei confronti di ragazzi di venti anni, arrecando solo male gratuito“, ha scritto sui social la splendida wag.

Parole fortissime, che vanno a esprimere un profondo disagio e un grande sconforto per la situazione che in questo caso ha visto coinvolto Gabbia, ma che in realtà coinvolge un po’ tutti i personaggi famosi e coloro che si espongono sui social, lì dove la cosiddetta shitstorm è sempre in agguato.

Potrebbe interessarti -> Tutto su Daniel Maldini: dal tunnel a Seedorf alla fidanzata

Per Federica il calcio è un gioco e deve rimanere tale, a prescindere dalle prestazioni dei singoli. Ovvio che ognuno possa esprimere il proprio pensiero, ma a tutto c’è un limite: bisogna mantenere il rispetto e la dignità delle persone. Altrimenti non si è tifosi, ma ignoranti, conclude Federica, che contrattacca così: “Ed è questo che siete“.