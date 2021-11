Zapata, rimpianto di mercato per molti club: il suo record è unico

Duvan Zapata conferma di essere l’attaccante più in forma della Serie A insieme a Vlahovic: record pazzesco per il colombiano.

Lo hanno cercato in molti, e a giudicare dalla sue statistiche il motivo è chiaro. Duvan Zapata continua a segnare con una regolarità impressionate. Anche per merito di Gasperini, che cambia filosofia per mettere le sue armi migliori in condizioni di esprimersi al meglio. La vena realizzativa del colombiano lo ha in più occasioni messo in cima alla lista dei desideri per molti club. Ci ha pensato l’Inter, per sostituire Lukaku con una punta dalle caratteristiche simili, ma più in generale in tanti hanno sondato il terreno con l’Atalanta.

La Dea se lo tiene stretto e i numeri sono chiari. Zapata segna e fa segnare. Apre spazi, gioca di sponda, fa reparto da solo. E nell’ultima giornata di Serie A è riuscito ad appropriarsi di un altro incredibile record. Ora tutti hanno paura del gigante colombiano, che fa gola a molti. E fa male a tutti.

Zapata ha segnato a tutti: record incredibile per il colombiano

Sono 30. Contro lo Spezia Zapata si è appropriato di un altro incredibile record. Da quando è in Serie A è riuscito a segnare a tutte le squadra che ha incontrato. Tranne al Livorno, che manca alla sua lista. Un primato unico per il centravanti, che continua a collezionare reti e numeri da mettere nel suo personale e invidiabile score.

É il vero segreto dell’Atalanta, che ritorna infallibile macchina da gol. Anche grazie a Pasalic, che con 5 centri e 4 assist ha già migliorato lo score della passata stagione. Reti a raffica quindi, per un record di squadra. L’Atalanta non era mai riuscita a totalizzare 25 punti nelle prime 13 giornate di Serie A, e conferma nuovamente di essere una grande della Serie A, pronta a resistere agli assalti per i suoi gioielli e decisa a tentare l’assalto ai titoli.