Juve, tegola per Allegri: il comunicato dopo gli esami per Danilo

Pesante responso dopo gli esami per Danilo: tempi lunghi, la diagnosi allarma la Juve e Allegri.

Era uscito con la Lazio e le indicazioni sono state immediatamente pesanti per la Juve. Danilo si è sottoposto oggi agli esami che hanno dato il responso sull’infortunio, e Allegri trema. C’è infatti una lesione che lo costringerà ai box a lungo, e ci sono già i tempi di recupero per un calciatore fondamentale nello scacchiere del tecnico.

Juve, lungo stop per Danilo: l’esito degli esami

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Con questo comunicato la Juventus ha informato sull’esito degli esami per il laterale ex City.

I tempi di recupero dovrebbero essere di 8 settimane almeno, e Allegri dovrà fare a meno di uno dei calciatori più utilizzati in questa stagione. Solo dopo saranno effettuati nuovi test per valutare il recupero dal brutto infortunio. E intanto i bianconeri iniziano a cautelarsi in vista del mercato di gennaio, per risolvere il problema degli esterni.