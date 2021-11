Serie A, altro che campionato difensivista: la statistica smentisce tutti

Statisticamente parlando la serie A si presenta, attualmente, come uno dei campionati più belli in Europa. Il campionato italiano, infatti, è primo in una speciale classifica.

La serie A è entrata nel vivo: Napoli e Milan, uniche squadre imbattute fino a questo momento, si contendono la lotta per il primo posto in classifica. L’Inter, distante 7 punti, resta vigile in attesa di un possibile passo falso da parte delle rivali. La contesa per il quarto posto si fa sempre più accesa con l’Atalanta a fare da guida seguita da Lazio, Roma e Fiorentina. Di seguito la Juventus, sorprendentemente in affanno da inizio campionato, ma con evidenti segnali di ripresa. Possibili exploit nella lotta Champions, Bologna e Verona, rispettivamente al nono e al decimo posto, ma a soli 4 e 6 punti dal quarto posto.

Serie A, prima per gol realizzati

Incredibilmente, il nostro campionato risulta essere tra i più ricchi di gol e di conseguenza di emozioni. Lo conferma una speciale classifica. In questa serie A 2020/2021 sono stati realizzati 367 gol in 120 gare, 3.06 a incontro: è la media più alta nei top 5 campionati europei. La partita più ricca di reti, in questa momento resta quella tra Inter e Bologna, terminata 6 a 1 per i nerazzurri. Non sono mancate anche partite equilibrate terminate con risultati emozionanti: una fra tutte Sampdoria-Udinese, conclusasi in pareggio, con 6 reti realizzate in totale (3 a 3).

Nel resto d’Europa comanda la Bundesliga

Al secondo posto di questa particolare classifica si piazza la Bundesliga con una media di 3.02 gol a partita. Da considerare, però, che il campionato tedesco è composto da solamente 18 squadre. La Ligue 1 precede, incredibilmente, la Premier League, considerata fino a questo momento uno dei campionati più belli di sempre. La propensione al gol non sembra essere una caratteristica rilevante delle squadre spagnole, concentrate maggiormente sulla fase difensiva. La media dei gol realizzati è di 2.43 a partita.