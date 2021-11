Da Milito a Thiago Motta: ricordi tutti gli acquisti top di Preziosi?

Si conclude ufficialmente l’era Preziosi. Ripercorriamo insieme i migliori acquisti dell’ormai ex presidente rossoblù.

Dopo aver presentato il nuovo allenatore, Shevchenko, il Genoa rende noto anche il passaggio della proprietà da Preziosi a 777 Partners, rappresentato da Andreas Blazquez. Zangrillo sarà il nuovo presidente del club, pronto a investire subito nel mercato di gennaio per risollevare una situazione abbastanza critica di classifica. I rossoblù sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, grazie soltanto alla differenza reti. L’ultimo e unico successo in campionato risale al 12 settembre, a Cagliari, per 3 a 2. Nel complesso il grifone ha ottenuto 6 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 9 punti in classifica. Tutto ciò, non ha scoraggiato l’entusiasmo dei tifosi, rivitalizzati dal passaggio di proprietà e dalla presenza di una figura rilevante come Shevchenko in panchina.

Preziosi, un maestro nelle plusvalenze

La storia di Preziosi con il Genoa è caratterizzata da una serie di alti e bassi, a partire dal rapporto con i tifosi e passando per gli innumerevoli esoneri di allenatori. All’ex presidente va sicuramente il merito di essere riuscito ad acquistare giocatori di altissimo livello. Campioni che saranno ricordati a lungo nell’ambiente genoano sono Milito e Thiago Motta. Il principe, dopo aver disputato due stagioni in serie B con il Genoa, viene riacquistato dal Saragoza per circa 13 milioni. Totalizza nella stagione 2008-2009 24 gol in 31 presenze, entrando di fatto nelle grazie di Mourinho che lo porta a Milano insieme a Thiago Motta per una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro.

POTREBBE ANCHE INTERSSARTI>>>Qualificazioni Mondiali, un calciatore entra nella storia: nessuno come lui

In 12 anni ammontano a 300 milioni le plusvalenze economiche ricavate dalla vendita di calciatori, da parte del presidente Preziosi. Tra questi, il capolavoro rappresentato dall’operazione Piatek. Il polacco acquistato dal Cracovia per 4,5 milioni è costato ai rossoneri 35 milioni di euro più bonus.

Gli acquisti più onerosi

L’acquisto maggiormente pagato dal Genoa nell’era Preziosi è incredibilmente Pinamonti, prelevato dall’Inter per circa 19,5 milioni di euro. Al secondo posto figura Sturaro e subito dopo Acquafresca. A seguire Milito, soltanto quarto tra i giocatori più pagati.