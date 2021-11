Milan, difesa colabrodo senza Tomori: la statistica spaventa Pioli

C’è un dato che preoccupa Pioli per quanto riguarda il suo Milan: la difesa senza Tomori si trasforma e prende troppi gol per poter puntare allo scudetto.

C’è un’aria grigia in casa Milan in vista della sfida decisiva di Champions con l’Atletico Madrid in Spagna. In gioco c’è non tanto il passaggio del turno, ormai ampiamente compromesso, quanto almeno la qualificazione in Europa League. E soprattutto l’onore, messo clamorosamente da parte in questo torneo, almeno finora, dai rossoneri.

Ma sono altri i problemi che in queste ore inducono Pioli a dover riflettere, e non poco. Su tutti, una fragilità difensiva che in casa Milan sembrava dimenticata. Sono già 15 i gol presi in questo campionato. Gli stessi di Inter, Juventus e Roma, più del doppio rispetto a quelli presi dal Napoli. Troppi per poter davvero puntare allo scudetto.

Contro la Fiorentina sono venute a galla d’improvviso tutte le fragilità di un reparto che sembra contare troppo su alcuni uomini. In particolare su uno: Fikayo Tomori. Per i tifosi rossoneri è già un idolo, ma anche per lo stesso Pioli è una presenza fondamentale. Senza di lui troppe volte infatti la retroguardia si è dimostrata un colabrodo: lo confermano i numeri implacabili.

Difesa Milan: quanti gol senza Tomori

La coppia formata da Tomori e Kjaer dà ampie garanzie al Milan e a Pioli. E questo è un dato di fatto. Quando manca uno dei due le cose cambianno in maniera evidente. Specialmente se a essere fuori gioco è il calciatore inglese. Contro la Fiorentina è stata la prima volta che Tomori è mancato in questo campionato. E si è visto.

Contro un attaccante come Vlahovic, un calciatore come Fikayo, il difensore più veloce del campionato e il migliore a difendere a campo aperto (secondo forse solo a Koulibaly), sarebbe stato fondamentale. Senza di lui è invece arrivata la prima sconfitta con tanto di quattro reti subite.

D’altronde, non è la prima volta che accade. Da quando Tomori è in rossonero, quattro volte il Milan ha incassato almeno tre gol. E in tre occasioni il calciatore ex Chelsea era assente. Fa eccezione solo il 3-0 subito contro la Lazio di Inzaghi lo scorso anno. Ma le altre tre occasioni sono addirittura più dolorose: oltre al 4-3 del Franchi ci sono un 4-2 nel derby con l’Inter e un clamoroso 5-0 a Bergamo con l’Atalanta. Insomma, a creare veramente dipendenza al Milan non è Ibra, ma Tomori.