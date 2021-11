Inter, Perisic da record: numeri incredibili per il croato

Ivan Perisic ha raggiunto un traguardo straordinario: record incredibile per il croato dopo il gol messo a segno contro il Napoli.

Ivan il terribile è tornato. Perisic in questa stagione si sta dimostrando nuovamente un fattore importante per l’Inter. Dopo i segnali di ripresa già dati nel corso della seconda metà dello scorso campionato, quello che ha portato allo Scudetto, l’esterno croato è tornato una macchina da guerra, fondamentale per la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi.

Lo certificano le grandi prestazioni messe in mostra fin qui. Prestazioni condite anche da diversi gol che lo hanno portato a raggiungere un record davvero clamoroso e importante per la sua storia nel nostro campionato. Un traguardo che lo ha fatto entrare definitivamente nella storia della Serie A.

A rendere Perisic uno dei calciatori più importanti tra quelli che hanno giocato in Serie A in questi minuti, lo testimonia un dato davvero straordinario, specialmente se si pensa che l’ex calciatore del Bayern non è certamente un bomber implacabile, né una prima punta. Eppure, ha segnato più di molti centravanti.

Perisic da record ini Serie A

La rete messa a segno da Ivan Perisic in Inter-Napoli è stata fondamentale. E non solo perché ha permesso ai nerazzurri di rimontare gli avversari nella gara di San Siro, mettendola sui binari migliori per Inzaghi, ma anche più semplicemente per le sue statistiche personali.

Con il gol di testa dello scorso match, Ivan ha infatti raggiunto quota 44 gol in Serie A. Tanti, davverto tanti per chi di mestiere non fa propriamente l’attaccante. E ancor di più se si pensa che adesso è lui il miglior marcatore di nazionalità croata nella storia del nostro campionato. Record per il momento condiviso con l’ex Palermo Igor Budan, ma di questo passo non è folle ipotizzare un sorpasso definitivo già nelle prossime settimane.

L’ennesimo traguardo personale di un calciatore che forse troppo spesso è stato sottovalutato, ma che in questo calcio fisico e rapido si è dimostrato quasi sempre all’altezza della situazione grazie a delle caratteristiche uniche: corsa, esplosività, forza fisica, fiuto del gol e anche una più che buona intelligenza tattica. Qualità che lo hanno reso fin qui uno dei segreti dei successi dell’Inter di Simone Inzaghi, pronta a stupire ancora e a puntare al tricolore.