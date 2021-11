Milito torna in Serie A? L’annuncio fa sognare i tifosi

Diego Milito potrebbe tornare in Serie A: l’ex calciatore dell’Inter, uno degli eroi del Triplete, avrebbe dato disponibilità al nuovo Genoa.

Per gli amanti del calcio romantico, potrebbe presto realizzarsi in Serie A una delle più grandi storie degli ultimi anni. Una storia che può avere un grande protagonista dei campi di calcio, uno degli eroi del Triplete, ormai ex calciatore già da diverso tempo: Diego Milito. L’ex attaccante nerazzurro, grande protagonista anche in maglia Genoa, potrebbe presto tornare nel nostro campionato. Ovviamente non per giocare, ma con un ruolo importante.

Una vicenda che ha riscaldato i cuori di tutti coloro che hanno ancora bene impresse nella mente le immagini delle sue reti pesantissime durante la cavalcata straordinaria dell’Inter di Mourinho verso quel Triplete 2010 rimasto nella leggenda del calcio italiano. Perché rivedere il Principe nuovamente dalle nostre parti regalerà comunque grandissime emozioni a tutti gli innamorati del mondo del pallone.

Ma dove potrebbe mai ‘accasarsi’ l’ex centravanti argentino e quale potrebbe essere il suo ruolo? Ecco tutto quello che trapela sul possibile ritorno in Italia dell’indimenticato Diego Milito.

Milito torna al Genoa? L’annuncio di Zangrillo

In Italia ci sono solo due squadre che effettivamente potrebbero sposarsi in maniera perfetta con Milito: l’Inter e il Genoa. E proprio il nuovo Grifone americano potrebbe riportare in Italia il Principe, a più di dieci anni dall’addio del centravanti argentino alla Genova rossoblù. Un arrivo che andrebbe a comporre, anche se solo fantasiosamente, un tandem d’attacco clamoroso con Shevchenko.

A regalare speranze a tutti i tifosi rossoblù è stato il nuovo presidente, il dottor Alberto Zangrillo, nel corso della sua conferenza stampa di presentaizone: “Mi sento spesso con Milito. Quando ha saputo che andavo a ricoprire questo ruolo mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che in caso di necessità lui è a disposizione“.

Non sappiamo quale potrebbe essere il ruolo di Milito al Genoa. Dopo il ritiro nel 2016, Diego è stato per qualche anno segretario tecnico del Racing. E probabilmente potrebbe essere un ruolo simile quello che lo aspetterebbe anche al Grifone, dopo aver vestito per 94 volte la maglia rossoblù realizzando ben 60 gol. Numeri straordinari che hanno fatto sognare per anni i tifosi, pronti ad accoglierlo ancora una volta come uno di loro.