Qualificazioni Mondiali, un calciatore entra nella storia: nessuno come lui

Un giovanissimo calciatore ha segnato un nuovo record per il calcio europeo durante le qualificazioni ai Mondiali: l’incredibile primato di Enes Sali.

Nessuno come Enes Sali nella storia del calcio. Almeno in Europa. Nella serata di ieri la giovane stella della Romania ha segnato un nuovo standard da battere, un primato che difficilmente potrà essere eguagliato a breve da altri calciatori. Perché spesso non c’è spazio per il talento, quando serve mettere sul campo l’esperienza, che a volte può permettere di superare anche gli ostacoli più alti.

Ma in cosa è riuscito il promettente Enes Sali? Semplice. Nella gara contro il Lichtenstein, e in particolare nel finale di gara, ha fatto il suo esordio con la maglia della nazionale. Un esordio da record. Nessuno in Europa aveva mai messo un piede in campo in un match internazionale a un’età così verde.

Il trequartista ha infatti debuttato con la maglia della Nazionale maggiore a soli 15 anni e 264 giorni. Un primato clamoroso non solo per la Nazionale della Tricolorii, ma anche per la storia del calcio europeo. E adesso chi riuscirà a fare di meglio?

Chi è Enes Sali, il pupillo di Hagi

Nato in Canada, in particolare a Toronto, e cresciuto nei Woodbridge Strikers prima di passare nella Masia del Barcellona, il giovanissimo Enes è tornato solo da poco a casa, nell’accademia di Gheorge Hagi. Una gioia straordinaria per il padre, che è nato nella stessa Contea di Constanta che ha dato i natali al famoso ‘Maradona dei Carpazi’.

Già protagonista in alcune gare nel campionato romeno, anche con qualche gol già messo a segno, Enes Sali è oggi uno dei più promettenti talenti del calcio europeo (per seguirlo su Instagram clicca qui). Tecnico, rapido, con un ottimo controllo di palla e una semplicità naturale nel dribbling, si sta facendo le ossa in un campionato complicato, mostrando grande carattere e anche versatilità.

Trequartista, ma all’occorrenza anche esterno d’attacco o seconda punta, ha personalità da vendere e numeri da predestinato. Più che una scommessa, per Hagi. Un talento su cui investire per il futuro ma anche per il presente, in grado di stupire tutti e chissà, magari di raggiungere traguardi ancora più importanti di quelli già raggiunti da lui nella sua carriera. Sarà in grado di reggere il peso delle aspettative?