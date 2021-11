Roma, Mourinho in difficoltà: arriva il sostegno di tre grandi leader

Mourinho sta riscontrando le prime difficoltà all’interno dell’ambiente romano. Nonostante ciò, ha ricevuto il supporto di grandi campioni.

L’arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma ha scatenato un frenetico entusiasmo tra i tifosi giallorossi, ansiosi di vederlo all’opera. A distanza di qualche mese, il portoghese si appresta ad affrontare la prime vere difficoltà legate all’ambiente e ai risultati. L’avvio incerto della squadra e qualche sonora sconfitta, hanno destabilizzato l’animo di una parte della tifoseria, pronta già a sollevare critiche nei confronti dello Special One. La Roma attualmente è sesta a 19 punti in campionato a -3 dal quarto posto, occupato dall’Atalanta. In Europa i giallorossi portano il peso di una pesante sconfitta per 6 a 1, subita in Norvegia dal Bodo Glimt.

Mourinho e il supporto di due leggende romane

L’ambiente romano è caratterizzato da una delle tifoserie più accese e, talvolta, spietate del nostro campionato. Basti pensare che, lo stesso Mourinho, acclamato come un re al suo arrivo, ora è finito nel vortice della critica di alcuni sostenitori. Tutto ciò ha spinto due leggende della Roma e del calcio italiano ad esprimere il loro parere sulla questione Mourinho. Totti e De Rossi, leggende della Roma e campioni assoluti, si sono schierati immediatamente dalla parte del portoghese, senza manifestare alcun dubbio sulle capacità e sull’operato che seguirà. L’ex numero 10 ha voluto ribadire con forza la carriera dello Special One, segnata da trionfi e trofei, che lo rendono uno dei più vincenti in Italia e non solo. De rossi, dal canto suo, ha messo in guardia l’ambiente, predicando calma e piena fiducia all’uomo del Triplete.

Balotelli, parole al miele per l’ex mister

Parole confortanti arrivano anche da un giocatore che conosce bene il tecnico giallorosso. Balotelli, allenato dal portoghese ai tempi dell’Inter, ha dichiarato che quest’ultimo è in grado di tirare fuori il meglio da qualsiasi giocatore. Lo Special One, secondo l’attaccante, ha già dimostrato, in passato, di poter vincere anche senza la presenza di campioni.