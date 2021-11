Manchester United, Zidane nicchia: ha in mano una clamorosa offerta

Il Manchester United bussa forte per Zidane che però non sembra deciso ad accettare: in Francia svelano i motivi della scelta.

Una lista lunga, con nomi altisonanti, tecnici che si propongono e altri che tentennano. L’addio di Solskjaer al Manchester United ha spinto il club ad accelerare i contatti con una serie di allenatori. Oltre alla suggestiva ipotesi Pochettino, ci sarebbe anche Brendan Rodgers, che il Leicester non sarebbe disposto a liberare. Anche Erik ten Haag avrebbe espresso il desiderio di volare in Premier, e ci sarebbe anche Ragnick in lista.

I Red Devils però vorrebbero affidare la guida tecnica a Zinedine Zidane, che al momento tentenna e non sembra deciso ad accettare. Avrebbe in mano una rosa imbottita di campioni, oltre ad una esperienza in Inghilterra che è meta ambita da molti allenatori. Dalla Francia però spiegano il motivi della attesa a cui sottopone gli inglesi. Un giro di panchine difficile, ma non impossibile.

Manchester United, dietro all’attesa di Zidane c’è un altro club

Il Psg sarebbe pronto a tutelarsi nel caso di addio a Pochettino. L’attuale tecnico dei parigini non ha smentito i rumors su contatti con il Manchester United, e la pista sembra trovare conferme sia in Inghilterra che in Francia. Ecco quindi che i destini dell’ex allenatore del Tottenham e di Zidane si incrociano.

I tabloid transalpini affermano infatti che se Pochettino dovesse accettare la corte dei Red Devils, Zidane potrebbe sostituirlo al Psg. Un giro clamoroso, forse anche difficile da mettere in atto, ma che trova diverse conferme. Nelle indiscrezioni raccolte in Francia, e nel silenzio dei tecnici, che non smentiscono. C’è attesa quindi per la conferenza stampa di Pochettino, che domani volerà proprio a Manchester per affrontare il City, e potrebbe non solo approfondire i discorsi con lo United, ma eventualmente parlare ai microfoni, chiudendo o alimentando le voci.