Leo Messi sta trovando certezze al Psg ma potrebbe avere una strana idea in mente: e i tifosi intanto si dividono.

La vicenda di Pochettino al Psg ha radici ben profonde. Non solo la volontà di tornare in Premier, di riaccettare le grandi sfide contro i top club e storici manager. Forse c’è dietro anche un po’ di insofferenza. Sarebbe strano altrimenti pesanre che un tecnico con a disposizione la rosa più forte al mondo, probabilmente della storia del calcio, possa alzare un muro dopo le indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra.

Dietro un no comment mai pronunciato ma chiaro, potrebbe esserci una situazione che in casa Psg è stata già svelata da alcuni calciatori. Ad esempio da Wijnaldum, mai felice a Parigi, o da Donnarumma, che ha in più occasioni manifestato il disappunto per le tante panchine. Spogliatoio esplosivo? Probabilmente no, ma gestire una rosa così ampia non è semplice. E fra chi non ha ancora trovato la definitiva consacrazione c’è Leo Messi. I numeri sono scarni, o per meglio dire non in linea con i suoi standard. Colpa forse di un ambientamento difficile, della tanta concorrenza, di una posizione in campo che non lo valorizza appieno. Il suo annuncio però è clamoroso e divide i tifosi. Non solo a Parigi, ma anche a molti chilometri di distanza.

Messi e quella frase sul Barcellona: “Un ritorno? Vi dico la mia verità”

In una lunga intervista a Marca, Messi ha chiarito diversi aspetti della sua avventura in Francia, sottolineando di essersi finalmente ambientato a Parigi. Ha anche affrontato il tema Ronaldo, parlando di sfide epiche con Cr7. Infine ad una domanda sul Barcellona ha risposto in maniera secca. “Nella vita non bisogna mai dire mai, Xavi e Iniesta faranno sempre parte della storia del nostro club”.

Leggi anche: “Messi non è il miglior falso nove”: il tecnico indica il suo preferito

Questo il commento in merito alle frasi di Laporta, chiaro nell’affermare che non avrebbe escluso un ritorno dell’argentino o di Iniesta. E i tifosi blaugrana si dividono. Fra chi sogna una clamorosa reunion al Camp Nou, e chi invece non ha ancora digerito il “tradimento” di Messi. Un addio che si è consumato in una calda estate, ma che nella testa del calciatore potrebbe ancora essere un peso da archiviare. Magari con un ritorno in Spagna?