Chiara Nasti furiosa su Instagram: “Siete degli sfigati” – FOTO

Chiara Nasti, ex fidanzata di Zaniolo e famosa influencer, si è sfogata contro i suoi hater su Instagram: ecco il motivo incredibile.

“Siete degli sfigati!“. Così Chiara Nasti ha attaccato i suoi hater sui social. L’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, modella e influencer tra le più amate in Italia, si è lasciata andare a un durissimo sfogo su Instagram, attaccando tutto e tutti. O meglio, chi ha provato a infangarla e a darle della bugiarda per alcune dichiarazioni fatte in questi giorni.

Sempre sulla bocca di tutti per ogni sua parola fuori posto, oltre che per le sue foto provocanti e le sue prese di posizione che non lasciando indifferenti, stavolta Chiara si è guadagnata una bella serie d’insulti ‘solo’ per aver preso le distanze da uno dei programmi simbolo del trash della televisione italiana: il Grande Fratello Vip.

Leggi anche -> Chiara Nasti pronta per l’allenamento: le pose da urlo – Foto

Un programma che evidente non le piace moltissimo. Non a caso, ha dichiarato in questi giorni di aver sempre rifiutato di partecipare al GF, nonostante più volte abbiano provato a tentarla, anche con offerte non proprio indifferenti. Ma lei è rimasta sempre ferma sulle sue posizioni: “Non sono per quelle robe lì, lo trovo da sfigati“. Eppure, per alcuni follower questa non sarebbe proprio la verità…

Chiara Nasti litiga con gli hater per il GF Vip

Qualche sito, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, ha voluto smentirla, mostrando alcuni provini per il reality di diversi anni fa. Provini che non sono andati molto bene e che l’hanno vista esclusa dallo show. Immagini che sono diventate virali sui social e sono state rinfacciate dai suoi hater alla stessa modella. Che a quel punto è esplosa.

“Tirare fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tatuaggi) spacciandolo per una cosa recente non è da vigliacchi e bugiardi, di più“, ha dichiarato Chiara. Perché lei non è più la stessa di due o tre anni fa, come nemmeno i suoi follower. Per questo oggi si sente di dire che al GF non ci parteciperebbe mai.

Potrebbe interessarti -> Chiara Nasti, senza veli è da urlo: fan innamorati di lady Zaniolo – Foto

“Tra sfigati comunque vi capite“, ha concluso Chiara, che non si sente sfigata a non partecipare a quei teatrini. Per lei i veri sfigati sono coloro che la pregano invece di prendere parte al Grande Fratello. Ma lei ha priorità e ambizioni davvero lontane da quel tipo di proogrammi.