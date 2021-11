Nuovo Totocalcio, finalmente si parte: le novità e i montepremi

Il gioco che ha tenuto incollati gli italiani alle radio, regalando vincite da sogno e cambiando la vita a molti è tornato: ecco come sarà il nuovo Totocalcio.

C’è una data. Che finalmente riporterà gli italiani in ricevitoria per scoprire il nuovo Totocalcio. Proprio quel gioco che con il famosissimo “tredici”, ha incollato gli italiani alle radio, con il sogno di aver indovinato tutti quei pronostici che cambiavano la vita. Premi da sogno, qualche delusione quando erano in molti a vincere abbassando il premio, l’attesa per capire quanto vinceva anche il 12, che in molti casi non era solo una “consolazione”.

Tutto questo tornerà l’8 gennaio, almeno da quanto svela Agipronews. Il nuovo gioco a premi doveva partire in concomitanza con l’inizio del campionato ed era stato rinviato a causa di alcune modifiche ore definitive. Ci sono però delle differenze rispetto al vecchio Totocalcio. E molte novità. Ecco quali.

Totocalcio, tutto pronto per il ritorno del gioco: ecco le novità

Cambia tutto, o quasi. Non la scelta delle partite. Sempre 13 da pronosticare, ma con più possibilità di scegliere su cosa scommettere. Una sorta di mix fra il vecchio Totocalcio e le scommesse, che hanno sostituito il vecchio e amato gioco. In sostanza si potrà scegliere di puntare su due pannelli, uno con gare più equilibrate, l’altro con incontri di maggiore interesse.

Si potrà quindi puntare scegliendo le modalità. Si vince infatti con il 13, ma anche a scalare con l’11, il 9, e ancora il 7, il 5 e il 3. Gli incassi delle giocate saranno divisi fra il montepremi che ridistribuirà il 75%, fino al concessionario, il punto vendita e Sport e Salute. L’attesa è finita. L’8 gennaio il Totocalcio tornerà a far sognare gli italiani ancora una volta e cresce la curiosità per vedere la prima nuova schedina.