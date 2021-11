Italia, pericolo Mondiale: i precedenti con Macedonia, Portogallo e Turchia

Nel gironcino per guadagnarsi i Mondiali, l’Italia affronterà la Macedonia del Nord e una tra Portogallo e Turchia: tutti i precedenti.

La fortuna ha voltato le spalle all’Italia di Roberto Mancini. E ora i due rigori sbagliati da Jorginho diventano ancora più pesanti, due macigni che il centrocampista del Chelsea potrebbe portarsi sulla coscienza. Nel gironcino per guadagnarsi i Mondiali di Qatar 2022, gli Azzurri dovranno vedersela con la Macedonia del Nord di Elmas e poi con una tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia. E i precedenti non lasciano tranquilli.

Partiamo dalla sfida che sicuramente giocheremo, quella contro la squadra balcanica, da disputare nel Bel Paese. Pochissimi i precedenti con l’ex Repubblica di Macedonia, Nazionale affacciatiasi al grande calcio solo di recente grazie anche a un campione come Goran Pandev. Entrambi risalgono alle Qualificazioni Mondiali del 2016.

Nel primo precedente a Skopje gli Azzurri s’imposero con uno spettacolare 2-3, mentre al ritorno, nell’ottobre 2017, i macedoni riuscirono addirittura nell’impresa di fermare l’Italia in trasferta con il punteggio di 1-1. Un fosco presagio per ciò che accadde di lì a poco con la Svezia, ma questa è un’altra storia.

Italia, non solo Macedonia: i precedenti con Portogallo e Turchia

Se la sfida con i giallorossi balcanici appare decisamente alla portata, si è trasformata in un incubo la seconda gara del playoff. Gli Azzurri sono stati infatti sorteggiati in trasferta, e dunque dovranno affrontare le proprie avversarie nel clima caldo o di Lisbona (molto probabilmente) o di Istanbul.

I favoriti del gironcino, insieme agli Azzurri, sono ovviamente i lusitani di Cristiano Ronaldo, ma anche Bernardo Silva, Joao Felix e tanti altri ancora. Il bilancio tra Italia e Portogallo è favorevole ai nostri colori: se si escludono le amichevoli, la squadra iberica è riuscita a superarci solo due volte, con un pareggio e ben cinque sconfitte.

A rendere la sfida più rischiosa sono però i precedenti più recenti. Le ultime due sfide ufficiali (in Nations League) tra Italia e Portogallo sono infatti terminati con una vittoria per CR7 e compagni e un pareggio nel non lontano 2018. Ma c’è un particolare che può renderci ottimisti: in quattro sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali contro il Portogallo, abbiamo perso solo una volta, vincendo nelle altre tre occasioni.

Sarebbe invece manna dal cielo, stando ai precedenti, la sfida contro i turchi guidati da Calhanoglu e l’eterno Burak Yilmaz. In sei sfide in competizioni ufficiali, gli anatolici non ci hanno mai superati. E non lo hanno fatto nemmeno in amichevole. Il precedente più recente è ovviamente il netto 3-0 dello scorso 11 giugno agli Europei. L’unica insidia resta solo il fattore campo.

Ma quante chance esistono di poter davvero sfidare la Turchia nel playoff decisivo? Secondo i precedenti poche, anzi pochissime. Quattro volte Portogallo e Turchia si sono affrontate in gare ufficiali. E in ben quattro occasioni la vittoria ha sorriso ai lusitani. C’è però un piccolo dato incoraggiante: nell’ultimo precedente del 2012 i turchi sono riusciti a imporsi in Portogallo. Ma era un’amichevole.