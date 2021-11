Italia, la scelta di Mancini: il ct ha detto no

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha scelto il suo futuro e ha detto no alla panchina di una big europea, il Manchester United.

Mancini ha detto no. Il commissario tecnico dell’Italia ha sciolto le sue riserve e ha dato una risposta inaspettata. Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro che aspetta la sua panchina. Non è un mistero che l’attuale situazione della Nazionale azzurra non lo metta al sicuro. Il rischio di perdere i Mondiali 2022 è concreto dopo le delusioni delle ultime gare di qualificazione. E adesso serve provare il tutto per tutto.

Le soluzioni per poter svoltare la situazione ci sono. Si è molto discusso, ad esempio, di possibili innesti alla Nazionale azzurra dal ‘mercato’ degli oriundi, dei calciatori da naturalizzare. Per risolvere il problema del gol, il nome più caldo in questo momento è stato Joao Pedro, attaccante del Cagliari sposato con un’italiana e abitante della Sardegna da tanti anni. Un calciatore che si è già detto disponibile ad accettare la convocazione.

Leggi anche -> Italia, altra brutta notizia: il pari con la Svizzera costa caro a Mancini

Non è a lui però che Mancini ha detto no. Perché negli ultimi giorni è accaduto qualcos’altro che avrebbe potuto cambiare il suo futuro: l’esonero di Solskjaer dal Manchester United. Per qualcuno infatti i Red Devils avrebbero pensato proprio al nostro attuale commissario tecnico come possibile sostituto del norvegese. Una proposta lusinghiera, che ha tentato il Mancio, ma che è stata declinata.

Mancini dice no al Manchester United

Non sarà Mancini il nuovo allenatore del Manchester United. Lo ha deciso lo stesso tecnico jesino. Secondo quanto riferito dalla Bild, il commissario tecnico azzurro sarebbe stato contattato dalla dirigenza negli ultimi giorni per sondare una sua disponibilità. L’ex allenatore dell’altra squadra di Manchester, il City, ha però per il momento declinato l’offerta, e il motivo è ovvio. Deve concentrarsi sugli impegni dell’Italia e sulla qualificazione ai prossimi Mondiali 2022, vitali per il nostro calcio.

Potrebbe interessarti -> Manchester United, Zidane nicchia: ha in mano una clamorosa offerta

Resta così aperto il casting per la nuova panchina del Manchester United. In lizza rimangono allenatori come Pochettino, che avrebbe però rifiutato perché ancora legato al PSG, Zidane, forse il preferito di Cristiano Ronaldo, e Valverde. Negli ultimi giorni si sarebbe però aggiunto anche un nome a sorpresa, finora rimasto ai margini dei top club europei. Una vecchia conoscenza del calcio italiano, peraltro, Rudi Garcia.