Mercato, Serie B attenta: talenti e colpi ben in vista

Quali saranno le prime mosse di mercato in Serie B? Nel campionato cadetto prenderà il largo chi sbaglierà meno… e chi manterrà i suoi gioielli.

La Serie B guarda già al calcio mercato. Manca un mese ormai alla riapertura delle trattative, ma le squadre cadette stanno già prendendo appunti in entrata e in uscita. Prima di addentrarsi con la lista della spesa – e vedere di quanto denaro si dispone – c’è da guardare per bene alle cessioni, per capire chi possa andar via a cuore leggero.

Un po’ per questioni di lista, un po’ anche per vedere come far cassa. Le situazioni sono ben diverse da squadra a squadra, non sempre bisogna cedere necessariamente. Lo sa bene il Pisa, che ha un Lorenzo Lucca in grande mostra. Chi comprerà l’attaccante dei toscani? Fu pagato qualche mese due milioni dal Palermo, non si muoverà per meno di dieci milioni e con la promessa di poter maturare allo stadio “Anconetani”. Chi accontenterà i toscani, probabilmente, avrà in mano il centravanti del futuro.

Questione ben diversa guardando più a nord di qualche chilometro. A Parma c’è molto da dover vendere o eventualmente anche svincolare. Basti pensare agli ingaggi come quello di Luigi Sepe, chiuso da Gigi Buffon, e che pesa per 900 mila euro. Così come rimangono sul … “groppone” emiliano anche i vari Siligardi e Sprocati, che possono cambiare il destino di molte squadre in Serie B.

Chi compra meglio a gennaio

In effetti, sul mercato della Serie B bisogna sempre fare attenzione. Tre acquisti possono cambiare il destino di una squadra, riportare i fasti oppure far crollare decisamente le ambizioni.

Lo sanno bene le squadre che puntato ai playoff, vorranno sbagliare il meno possibile. La Reggina un asso ce l’ha già in casa, dovrà solo recuperare per bene la forma. Il francese ex Roma Ricardo Faty a centrocampo sarebbe un valore aggiunto da reinserire nelle liste, sarà da capire se avrà recuperato per bene a gennaio.

Non è escluso qualche inserimento mirato nella squadra dello stretto, mentre il Crotone punterà a una sorta di rivoluzione per il mercato di gennaio. In Serie B i calabresi non sono partiti con il piede giusto, è la squadra in media più giovane e questo in cadetteria spesso non è un vantaggio. Serviranno tre-quattro elementi da piazzare al momento giusto per una pronta risalita in classifica.

Guardando alle altre squadre con ambizioni, molto dovranno fare il Monza e il Parma già citato, il Benevento invece dovrà cercare di puntellare la panchina lunga. Ci sarà bisogno di idee, di soldi e di coraggio sul mercato. Perché a gennaio sarà difficile poter centrare tutti gli obiettivi mirati.