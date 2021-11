Giuseppe Zeno, sai per quale squadra tifa? Non lo diresti mai

Giuseppe Zeno è l’attore del momento, stimatissimo dal mondo della tv, molto amato dalle donne: è appassionato di calcio, sai per quale squadra tifa?

Giuseppe Zeno è senza dubbio il protagonista di questa stagione televisiva sul piccolo schermo. É contemporaneamente sulla Rai, con “Blanca”, e su Canale 5 in “Storia di una famiglia per bene”. Ha parlato di casualità, raccontando che dopo l’impatto del Covid alcune serie si sono accavallate, svelando anche particolari sui progetti futuri di cui uno in particolare di grande spessore.

Fisico statuario, volto cinematografico e bravura riconosciuta anche dai colleghi. Zeno è l’attore che piace al pubblico femminile, per via del suo sguardo che cattura e di un volto che arriva dritto a chi guarda le fiction. Lui nella vita ha fatto altro prima di scegliere la carriera da attore. É nato a Napoli ma ha vissuto in Calabria, e prima di studiare arte in Accademia, si è diplomato all’Istituto tecnico Nautico di Pizzo Calabro. Poi il lungo percorso di miglioramento per diventare un attore molto stimato, che ha in serbo un ruolo in un film con Morgan Freeman. Lo ha svelato lui stesso, raccontando quale sarà il suo cognome nella pellicola, in cui sarà un ispettore. Giuseppe Zeno si chiamerà Lavezzi. E quel cognome è familiare all’attore.

Giuseppe Zeno è innamorato del Napoli: i campani sono la squadra del suo cuore

É nato in Campania e ci è tornato dopo aver trascorso gran parte della gioventù in Calabria. L’amore per quella terra e per il Napoli però Zeno non l’ha mai perso. Sui social posta spesso foto della squadra partenopea, delle sue partite con la nazionale attori e degli idoli degli azzurri. Da Maradona, ricordato su Instagram con una foto, a Quagliarella, ex dei campani.

Zeno in passato ha anche postato una immagine particolare con la figlia. Sono entrambi di spalle, con addosso la maglia del Napoli. E nel messaggio l’attore scrive: “Certe passioni fanno parte del processo educativo”, con un sorriso che svela la volontà di trasmettere l’amore per il club di De Laurentiis alla figlia. Sembra l’anno forse più bello quindi per l’attore di Blanca. Il successo incredibile dei suoi lavori si intreccia alla classifica di Serie A che vede il suo Napoli meritatamente in testa. Un 2021 perfetto quindi, con uno sguardo al nuovo anno che sia per la sua carriera, che per la squadra del cuore, si preannuncia ricco di soddisfazioni.