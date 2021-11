Il ritorno di Sarri a Napoli, i social non perdonano: “Non se n’è mai andato”

Il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli non è stato certo dei migliori. I social non lo risparmiano: “L’ha preparata bene, per il Napoli”.

Un ritorno difficile da dimenticare quello di Maurizio Sarri a Napoli. Per la sua Lazio, che in questa prima di stagione ha alternato grandi prestazioni – come la vittoria d’inizio con l’Inter per 3-1 – a performance meno positive – come quelle di Bologna e Verona, una vera e propria batosta, questa sera al Maradona. Il parziale finale recita 4-0 per gli azzurri che, adesso, dopo la sconfitta del Milan con il Sassuolo, prendono il largo e ritornano in vetta alla classifica, a +3 dal secondo posto.

La statua si Diego, il ritorno si Sarri ma anche quello degli Ultras. Ci sono tutti i condimenti per un disastro, ve lo dico #NapoliLazio — Napoli Is Life⚽️ (@NapoliIsLife) November 28, 2021

alla fine, il ritorno di Sarri nella piazza che lo ha reso uno dei più importanti allenatori d’Europa, si è concluso con un nulla di fatto. La partenza bruciante del Napoli ha messo fin da subito in difficoltà i ragazzi del tecnico toscano che, ad appena 30 minuti dal fischio di inizio, si sono ritrovati sotto di 3 gol. Di lì fino agli ultimi momenti della partita i biancocelesti non hanno mai impensierito più di tanto i la porta di Ospina, concedendo, anzi, il quarto gol al Napoli, firmato Fabian Ruiz.

Brutta batosta per Sarri a Napoli – le reazioni dei tifosi sui social

Sui social in pochi hanno risparmiato la prestazione della Lazio questa sera, imputando buona parte delle colpe al cattivo approccio alla gara disposto dal tecnico biancoceleste. Ma, se da una parte i demeriti della Lazio hanno avuto un’influenza determinante sul risultato finale, non bisogna dimenticarsi dei meriti del Napoli che, dopo un breve periodo di crisi segnato dalle sconfitte con Inter e Spartak Mosca, oggi è tornato alla vittoria e lo ha fatto contro Sarri, grazie al “sarrismo”.

Stasera si sono invertiti i giochi…sarrismo puro in faccia a Sarri, con affetto mister.#ForzaNapoliSempre https://t.co/3kqM5Vx1wN — Andrea e Ginevra (@checenefotte) November 28, 2021

Che Maestro sarri.

Imporre il tuo gioco contro un avversario più forte e in trasferta.

Uno stratega coi controcazzi.

Perfino questa Juve, con 6 titolari indisponibili, ha fatto meglio con il Napoli capolista.

Che grande allenatore😂🤦👍😘 — Fede_Spera (@Fede_Spera86) November 28, 2021

