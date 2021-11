Dramma per Neymar: ennesimo infortunio grave, quanto tempo starà fuori

Con un comunicato ufficiale il PSG ha ufficializzato l’infortunio di Neymar: l’esito è grave, il calciatore dovrà restare fermo a lungo.

Campione sul campo, ma anche di sfortuna. Neymar si è procurato un nuovo infortunio grave durante la gara del PSG contro il St. Etienne. L’ennesimo ko grave per il brasiliano, non proprio il più fortunato tra i fenomeni del nuovo millennio. Lo stop sarà piuttosto lungo anche questa volta.

Uscito in barella durante la sfida contro la squadra biancoverde per un infortunio alla caviglia, O Ney si è sottoposto agli esami del caso nella giornata di oggi, e l’esito è stato nefasto: l’attaccante si è procurato una lesione ai legamenti della caviglia. Un infortunio grave che lo costringerà a rimanere lontano dai terreni di gioco per molto tempo. Il suo 2021 è ormai finito.

Ma quanto tempo dovrà stare fermo ai box l’asso brasiliano? Almeno 6-8 settimane. La previsione è di circa 40 giorni di riposo per l’attaccante, che potrebbe portare a un suo rientro attorno a metà gennaio. La speranza è che la situazione possa ammorbidirsi nelle prossime ore. Un nuovo comunicato verrà rilasciato nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: anche stavolta Neymar non è stato per nulla fortunato.

Infortunio per Neymar: una cronologia di sfortune

L’asso brasiliano è l’amico ‘fragile’ del calcio internazionale. Incredibile ma vero: dalla stagione 2013/14 ha sempre riportato almeno due infortuni all’anno. Nelle prime stagioni al Barcellona riportò un infortunio alla caviglia, uno al piede, uno alle vertebre, una slogatura, un forfait per malattia, una rottura della fibra muscolare degli adduttori, e altri problemi muscolari di vario tipo. In totale in maglia blaugrana è stato costretto a saltare circa 29 partite in tre stagioni.

Ma ancora peggio è andata dopo il suo trasferimento a Parigi. In Francia sono stati diversi gli infortuni gravi che il brasiliano ha dovuto subire. Il primo nel 2017/18, quando si procurò una frattura del metatarso che lo tenne fuori per 90 giorni, facendogli saltare 16 partite. Stesso infortunio anche nella stagione successiva, stavolta con 85 giorni ai box e 18 partite saltate.

L’ultimo infortunio grave, prima di quello di questi giorni, risale invece al febbraio della scorsa stagione. Per un problema agli adduttori, Neymar fu costretto a rimanere ai box per 36 giorni, saltando in 9 partite. In totale nella scorsa stagione ha saltato ben 20 incontri. Troppi, forse, per definirlo affidabile.