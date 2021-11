Pallone d’oro a Messi: dura critica dall’ex compagno in nazionale

Settimo Pallone d’oro per Leo Messi che festeggia un altro premio: l’ex compagno non è però d’accordo.

Ha battuto Lewandowski per pochi voti, ribaltando un esito che per molti era già scritto. Leo Messi ha superato la concorrenza di Jorginho e soprattutto del polacco, che avrebbe meritato il premio. Dal palco ha invitato i vertici del calcio a dargli il premio bloccato l’anno scorso dal Covid. Di sicuro l’attaccante del Bayern lo avrebbe fatto suo, ma per molti anche in questa edizione avrebbe meritato di più.

Messi intanto festeggia, ma contro il premio si schiera il suo compagno in nazionale. Non ha avuto parole d’elogio per il premio di France Football, motivando il suo duro attacco in maniera diretta e circostanziata.

Pallone d’oro, per Cambiasso la scelta è sbagliata

Dagli studi di Sky sport è arrivato il pesante attacco di Esteban Cambiasso. Per l’ex centrocampista dell’Inter, e compagno in nazionale in passato di Messi, il premio assegnato da France Football ha perso di valore. Non dopo la scelta di premiare il 10 argentino, ma per un vecchio errore che per lui è da considerare pesantissimo.

“Ho smesso di credere ai premi individuali del calcio dopo il triplete dell’Inter”, ha confessato Cambiasso. “All’epoca Milito fu decisivo, incredibilmente importante nelle vittorie della squadra. Dopo una stagione fantastica non fu inserito neanche nei primi 30, ed era reduce da un’annata in cui la squadra vinse tutto e lui segnò reti a raffica. Da quel momento mi sono reso conto che questi premi non contano nulla”.