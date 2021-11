Juventus, con la Salernitana per infrangere un tabù: non è mai successo

La Juventus è ospite per la terza volta della Salernitana: nei due precedenti la squadra bianconera è sempre stata fermata.

Nel momento più duro, in campo e fuori, la Juventus di Allegri prova a uscire dalle sabbie mobili sul campo di Salerno. All’Arechi la squadra bianconera affronterà la Salernitana di Colantuono, ultimissima e in grave crisi di gioco e risultati, ma non ancora ‘morta’. E lo farà con la voglia di cancellare le negatività dell’ultimo periodo. Per farlo dovrà però riuscire in qualcosa di mai accaduto in passato.

Può sembrare strano, ma Salerno è un campo tabù per il club bianconero. In tutta la loro storia, Juventus e Salernitana si sono incrociate solo due volte. Complice ovviamente anche la disabitudine della formazione granata alla Serie A. E in queste due volte, la Vecchia Signora non è mai riuscita a uscire vittoriosa. Un dato di per sé già piuttosto inquietante, ma reso ancora più grave da un’altra statistica curiosa.

Che la Juventus sia la squadra più blasonata e prestigiosa in Italia, quella con più tifosi e con più trofei in bacheca, specialmente trofei nazionali, non è una novità. Eppure, c’è chi può vantare un rendimento positivo con la squadra bianconera, specialmente in casa. E questo qualcuno è proprio la Salernitana.

Salernitana-Juventus: il dato storico inchioda i bianconeri

Sembra incredibile, ma è vero: la Salernitana è una delle due squadre che non ha mai nella sua storia subito gol in casa dalla Juventus. Almeno finora. L’altra, per la cronaca, è il Bordeaux. Negli unici due precedenti in Serie A tra i campani e i bianconeri, la Vecchia Signora ha portato a casa un solo punto, nel primo match, terminato 0-0.

L’ultima sfida all’Arechi tra le due formazioni, datata 1999, terminò invece con una vittoria clamorosa dei granata per 1-0, con grande gol di Marco Di Vaio su assist di David Di Michele dopo una giocata straordinaria all’interno dell’area di rigore (clicca qui per il video del gol).

In soccorso alla formazione di Allegri arriva comunque un dato positivo, o meglio, negativo da parte della Salernitana. Con 29 gol subiti fin qui, i granata sono la seconda peggior difesa del campionato. Un trend negativo che nemmeno l’arrivo di Colantuono in panchina al posto di Castori è riuscito a invertire. Insomma, mai come questa volta i bianconeri avrebbero l’opportunità di infrangere il tabù. Arriverà finalmente una stagione positiva per i tifosi in questa stagione che si sta piano piano trasformando in un incubo?