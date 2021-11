Max Verstappen, lo sai per quale squadra tifa? La scelta stupisce tutti

Max Verstappen è pronto al duello finale, ma intanto svela la sua passione per il calcio: tifa per due squadre, entrambe sorprendenti.

É pronto a spezzare un dominio incredibile. Unico. Max Verstappen vuole strappare il titolo della Formula 1 al cannibale Lewis Hamilton, e dopo una stagione da 9 e mezzo in pagella, gli serve un ultimo sforzo. Non sarà semplice contro il pilota della Mercedes, ineguagliabile nei record personali e nella velocità e stabilità di un’auto che è un gioiello raro. Sono 8 i punti che dividono il primo e il secondo della classe, con due gare ancora da disputare.

L’olandese della Red Bull in Arabia Saudita avrà quindi il primo match point, e intanto gira forte e cerca di rilassarsi. Anche con il calcio. In una intervista a Dazn ha infatti svelato le due squadre per cui fa il tifo. E sono due sorprese, una in particolare.

Max Verstappen: ecco le due squadra per cui fa il tifo

“Mi piace molto il calcio, e in Olanda la squadra per cui faccio il tifo è il Psv”. Verstappen svela la sua passione. Non c’è solo la squadra di Eindhoven però per il pilota della Red Bull. “Ho una passione per il Barcellona – confessa – e sono triste per l’esonero di Koeman. É una leggenda del club, ma la situazione era complicata e qualcosa doveva necessariamente cambiare”.

Poi l’avvento di Xavi, che per Verstappen è una scelta giusta. “Stiamo parlando di un altro professionista che è fatto la storia del Barcellona. É fantastico ritrovarlo al Camp Nou. Credo abbiano pensato a far cresce i giovani, e visto il talento che c’è in casa blaugrana hanno compiuto un passaggio importante”. Ora testa però al mondiale di Formula 1. “Sono ansioso – ha confessato a Dazn – ma c’è solo un rimedio. Concentrarmi sulla pista”. E poi nel tempo libero guardare i match del Psv e sperare in una rinascita del Barcellona.