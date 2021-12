GfVip, sai per quale squadra tifano i concorrenti? Quanti derby nella casa

Nella casa del GfVip i concorrenti non conoscono gli sviluppi della loro squadra del cuore: sai per quale squadra tifano? Derby e tante categorie inferiori.

Personaggi dello sport, appassionati, tanti tifosi. Al Grande Fratello Vip il calcio è di casa. Capita spesso che chi è da più tempo fra le mura della casa più spiata d’Italia provi invano ad ottenere informazioni dall’esterno. É accaduto nella passata stagione ad Oppini, accanito sostenitore della Juve, e anche in questa stagione sono molti i “vipponi” a secco di informazioni sul campionato italiano.

Fra derby accesi, celebrità che seguono la squadra della propria città, e chi ha perfino lavorato per qualche club, sono in tanti ad avere un legame con il calcio. E alcuni hanno anche frequentato le curve degli stadi italiani.

GfVip, la fede calcistica dei concorrenti: ecco per quale squadra tifano i “vipponi”

Aldo Montano è legatissimo alla sua Livorno, e fa il tifo per una squadra che dopo anni di Serie A naviga nelle categorie inferiori. Meno tifoso il suo compagno di viaggio Manuel Bortuzzo. Ha dichiarato in una vecchia intervista di non essere un grande amante del calcio, ma con una battuta ha sottolineato che i suoi amici tifano per la Roma, per cui lui segue la squadra di Mourinho per vedere i match in compagnia. A tal proposito, Soleil Sorge è molto tifosa dei giallorossi ed ha anche lavorato a Roma Tv. Sophie Codegoni è molto legata al calcio. Più che altro dal gossip, per via delle voci sul flirt con Zaniolo. Derby quindi con Manila Lazzaro, che oltre ad essere legata all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, è tifosissima della Lazio, squadra per la quale non nasconda una infinita passione.

Valeria Marini non nascose in una intervista l’affetto per De Laurentiis e per il Napoli, mentre Carmen Russo è sostenitrice dichiarata dei partenopei cosi come Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Ainett Stephens invece è una grandissima appassionata della Juventus. E intanto c’è chi giura che la prima cosa da fare fuori dalla casa è chiedere come stia andando la propria squadra del cuore, che per molti non è solo passione, ma un amore che porta a soffrire in assenza di notizie.