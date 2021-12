Genoa-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Milan per riagganciare il Napoli in vetta, il Genoa per uscire dalla zona retrocessione. Le probabili formazioni di Genoa-Milan e dove vederla in tv.

15esima giornata di Serie A: dopo i due scivoloni con Fiorentina e Sassuolo, il Milan deve tornare a vincere in campionato, riagganciare il Napoli in testa alla classifica e respingere le pretese di Inter e Atalanta, sempre più vicine al secondo posto. Dal canto suo, il Genoa non vince dalla prima giornata di campionato contro il Cagliari e l’arrivo di Shevchenko – l’ospite più atteso della serata – sembra aver portato una ventata di positività. Insomma i presupposti per una grande partita ci sono tutti. Vediamo quindi le probabili formazioni di Genoa-Milan

Tante le assenze, da entrambe le parti. Per il Genoa restano fuori Destro, Caicedo, Criscito, Maksimovic, Fares e Kallon. I ballottaggi riguardano principalmente la fascia destra dove rimane il dubbio su chi giocherà tra Sabelli e Ghiglione, mentre davanti Shevchenko potrebbe dare una possibilità a Bianchi, lasciando in panchina Pandev.

Nel Milan, invece, mancheranno gli infortunati Calabria, Giroud e Rebic e Bennacer (fuori per un’otite interna), oltre allo squalificato Romagnoli. Nessun grosso dubbio di formazione per i rossoneri, escluso il ballottaggio sulla destra tra Kalulu e Florenzi, con il francese al momento in vantaggio. Mentre l’attacco, oltre che dagli insostituibili Ibrahimovic e Saelemaekers, sarà sorretto da Krunic e Messias.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Messias, Krunic; Ibrahimovic.

Milan-Genoa dove vederla in tv e streaming

La partita sarà disponibile in tv sia su Sky – Sky Sport Uno, Sly Sport Calcio, canale 251- che su Dazn. L’incontro, poi, sarà trasmesso anche in streaming, per gli abbonati di Sky e Dazn.

Per quanto riguarda gli abbonati di Sky Sport potranno usufruire dell’applicazione di SkyGo o del servizio di streaming Sky, Now TV. Mentre gli abbonati Dazn potranno accedere al sito della piattaforma oppure scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili da App store o Play Store.