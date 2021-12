I cani, gli altri sport, le auto: conosci le passioni di Milinkovic Savic?

Viaggi, tanti altri sport, animali e auto: Milinkovic Savic mostra orgogliosamente le sue passioni. Con un sogno nel cassetto.

Ha messo le mani sulle prestazioni del Torino. Blindando la difesa. Vanja Milinkovic Savic, fratello del laziale Sergej, è l’uomo in più di Ivan Juric. Il tecnico fin dal primo giorno in granata ha chiarito che il ruolo sarebbe stato suo, e che sul mercato non ci sarebbero stati interventi per rinnovare il pacchetto dei portieri.

Mai scelta è stata così azzeccata. Il serbo è fra i portieri meno battuti della Serie A, ha risposto a qualche critica dopo le recenti stagioni, e in un sistema che protegge bene la difesa, sta facendo il suo, con grandi prestazioni, voti altissimi in pagella, e una rinascita importante sotto tutti i punti di vista.

Milinkovic Savic: le passioni del portiere, fra i migliori della Serie A

Con Mike Maignan è il portiere che vanta il miglior rendimento in Serie A. Vanja Milinkovic Savic ha alzato notevolmente il rendimento sotto la guida di Ivan Juric. Lo ha coccolato e stimolato il tecnico, tirando fuori le qualità di un numero uno che ha vissuto all’ombra del fratello, ma che in questa stagione entrerebbe di diritto nella rosa ideale dei club di Serie A. Il portiere oltre al calcio ha anche molte passioni. Ama il basket, che segue in tv, dal vivo, e che pratica anche nel tempo libero. Se non fosse stato un ottimo estremo difensore, avrebbe avuto forse un futuro, visti i 2 metri e 02 di altezza.

Il portiere ama inoltre gli animali e posta sempre foto con il suo cane, adora viaggiare, si fa immortalare con le auto, ad esempio con uno splendido modello di Maserati. E sulla sua pagina Instagram posta orgogliosamente foto con il fratello, racconta gli scherzi e i momenti di relax. Come in un video postato al mare. Bravo solo con le mani? Provate a dare un’occhiata alle immagini di un portiere che è il vero segreto della rinascita granata, con il sogno di trascinare la squadra in Europa.