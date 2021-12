Milan, dramma Kjaer: il comunicato ufficiale sconvolge i tifosi

Il comunicato ufficiale del Milan su Simon Kjaer è drammatico per i tifosi: tempi di recupero lunghissimi per il difensore danese.

Bruttissime notizie in casa Milan. L’infortunio di Simon Kjaer è grave, ma forse anche più di quanto si fosse pensato in un primo momento. Il difensore danese, che solo pochi giorni fa sedeva tra il pubblico nella cerimonia di premiazione per il Pallone d’oro, contro il Genoa ha riportato uno degli infortuni più seri della sua carriera.

Nella giornata di oggi il capitano della Danimarca si è sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di rimediare al grave danno legamentoso riportato nella sfida del Marassi. L’operazione in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore è riuscita perfettamente. E questa è una buona notizia. Ma nel comunicato ufficiale del club si parla anche di possibili tempi di recupero, la vera nota dolente.

Stando a quanto riferito dalla società, il calciatore dovrà sottoporsi a un percorso riabilitativo che potrebbe durare, secondo le prime stime, circa 6 mesi. Il rientro sarebbe in questo caso previsto per fine aprile-inizio maggio. E questo significherebbe una sola cosa: stagione finita per il centrale difensivo.

Milan, Kjaer out 6 mesi: il club torna sul mercato?