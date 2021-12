Spalletti, sorriso amaro: Napoli sempre più primo

Piove sul bagnato in casa Napoli: troppi infortuni, per Spalletti arriva un primato importante anche in un’altra classifica.

C’è una Dea che ha dimenticato Napoli. E non è quella orobica, bensì quella bendata. In un calcio che viaggia a ritmi folli, la fortuna non sta certo aiutando la squadra azzurra, che con il match del Mapei Stadium contro il Sassuolo ha messo insieme altri tre ko (uno grave, quello di Koulibaly), superando in una speciale classifica il Milan. Un nuovo primato per Spalletti. Ma di quelli che nessuno vorrebbe avere.

A regalare un pizzico di amarezza nel più filosofico dei nostri allenatori è la classifica delle squadre con più infortuni nel corso di questa stagione. Una graduatoria che adesso vede il Napoli davanti a tutti con ben 13 calciatori messi fuori gioco per periodi più o meno lunghi. La lista è davvero interminabile: da Koulibaly ad Anguissa, da Osimhen a Ounas, da Insigne a Fabian, passando per Zelinski, Malcuit, Manolas, Lobotka e tanti altri ancora.

Il momento è difficilissimo per Spalletti e la sua squadra, che dovrà vedersela con la formazione più in forma del campionato, l’Atalanta di Gasperini, con tantissime e gravissime assenze. Con questi infortuni, pensare a un Napoli ancora primo in classifica nelle prossime settimane appare uno slancio di ottimismo eccessivo. Anche se almeno una delle sue rivali non se la passa molto meglio.

Napoli, quanti infortuni: ma il Milan ti batte

Se Atene piange, Sparta non ride. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli detiene il primato per il maggior numero di calciatori passati in infermeria in questa stagione, ma ancora è abbastanza lonotano per quanto riguarda il numero di partite saltate dai propri tesserati.

I 13 infortunati azzurri finora hanno saltato un totale di 53 partite. Molte meno rispetto a quelle del Milan, che segue gli azzurri in classifica con 11 calciatori ai box per un totale di ben 76 gare saltate. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Kjaer, il cui infortunio potrebbe tenerlo fuori per molti mesi.

Insomma, tra i due litiganti a godere potrebbe essere proprio l’Inter, che sta risalendo con il vento in poppa la classifica e potrebbe prendersi il primato già prima della fine del 2021 (Atalanta permettendo). I nerazzurri fin qui hanno infatti avuto solo 6 giocatori infortunati per un totale di 25 match non disputati. Numeri che creano una sana invidia nei tifosi di Napoli e Milan.