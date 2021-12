L’Atalanta si prepara alla sfida con il Napoli con entusiasmo e favori del pronostico: Gasperini vuole il pareggio contro Spalletti.

C’è un solo obiettivo per Gian Piero Gasperini nella gara di stasera tra Napoli e Atalanta al Diego Armando Maradona: conquistare il pareggio. Sembra incredibile, ma gli orobici vorranno a tutti i costi regalare al proprio allenatore il risultato più giusto per portare il suo bilancio con Spalletti in perfetta parità. Ovviamente, questo risultato è la vittoria. Mai come stasera, forse, l’esito più scontato di un confronto alla pari solo sulla carta.

Se fino a soli sette giorni fa la gara tra la Dea e gli azzurri primi in classifica avrebbe potuto vedere i partenopei leggermente favoriti sugli avversari, le cose in una manciata di giorni sono totalmente cambiate. O meglio, in pochissimi minuti, quelli tra il 45esimo e l’80esimo della sfida dello scorso mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In un tempo così ristretto, Spalletti ha infatti perso, nell’ordine, Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly. Tre assenze che pesano come macigni su una rosa in questo periodo falcidiata dalla sfortuna.

A queste condizioni, anche senza Gosens, una delle frecce principali del Gasp, l’Atalanta, reduce da una serie di vittorie consecutive che ha contrassegnato l’ultimo mese e mezzo, non può che presentarsi al Maradona con l’obiettivo di conquistare i tre punti e portarsi a sole due lunghezze dal Napoli (che in quel caso con tutta probabilità non sarebbe più primo in classifica). Una vittoria per il pareggio, dal sapore molto dolce per gli orobici e soprattutto per Gasperini.

Gasperini contro Spalletti: bilancio in parità?

Sono 12 fin qui i confronti tra Gasperini e Spalletti in panchina, di cui 8 in campionato. Al momento il bilancio recita 4 vittorie per il tecnico toscano e 3 per l’allenatore di Grugliasco nei confronti in Serie A, mentre è 5-4 per l’allenatore certaldino allargando l’obiettivo, con 3 pareggi.

In altre parole, all’ex tecnico del Genoa basterebbe la vittoria di questa sera per bilanciare totalmente i precedenti con il rivale-amico, nonostante quest’ultimo abbia allenato per buona parte della sua carriera squadre di maggior blasone rispetto al Gasp.

Un risultato che farebbe molto male all’ex allenatore della Roma, che vedrebbe abbassarsi ancora di più la sua media punti contro l’apprezzatissimo collega. Fino ad oggi, dalle loro sfide è riuscito a trarre 1,50 punti di media. Tradotto, nelle due sfide di quest’anno è probabile che possa ottenere una vittoria e una sconfitta. Anche se le previsioni, si sa, sono fatte per essere smentite.