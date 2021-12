Il prossimo calendario 2022 di For Men avrà per protagonista Marialuisa Jacobelli: i fan sono entusiasti, ma la presentatrice si sfoga sui social.

Il countdown è quasi terminato. Il 6 dicembre Marialuisa Jacobelli sarà protagonista dell’attesissimo calendario per For Men. La splendida conduttrice televisiva e giornalista si è lasciata immortalare in 14 scatti molto sensuali, destinati ad allietare le giornate dei suoi tantissimi fan, non solo i tifosi che la seguono abitualmente nei suoi programmi, ma anche i tanti che l’apprezzano soprattutto per la sua simpatia e per la sua bellezza.

Definita da molti la rivale numero uno di Diletta Leotta, per via della sua avvenenza irresistibile, ma anche della sua comprensione del mondo del calcio, la bergamasca 29enne ha già entusiasmato i suoi fan in film come Lockdown all’italiana e in trasmissioni coome Temptation Island, oltre che nelle sue vesti abituali di presentatrice di programmmi come Calcio & Mercato, Quelli che… la Serie B e Tiki Taka.

Adesso si ripresenta ai suoi fan in una veste molto sensuale, come anticipato in una foto da migliaia e migliaia di like pubblicata sui suoi social e dallo scottante video del backstage caricato sulle sue storie Instagram. Piccole anticipazioni che hanno reso ancora più spasmodica l’attesa per tutti i suoi ammiratori, anche se accompagnate da uno sfogo improvviso da parte della presentatrice, che ha voluto dire basta alle tante accuse ricevute!

Marialuisa Jacobelli: lo sfogo incredibile su Instagram

La bellezza è un valore, non una colpa. Essere belle non vuol dire essere automaticamente sceme. Questi i due assunti su cui si è basato l’incredibile sfogo di Marialuisa Jacobelli, che ha utilizzato i social per esprimere il proprio pensiero dopo le tante accuse e offese ricevute anche da parte di altre donne.

A quanto pare, molte persone non hanno infatti apprezzato la sua decisione di posare per un calendario. E soprattutto che abbia giustificato la sua scelta con la volontà di far passare il messaggio che ogni donna può fare ciò che vuole con il proprio corpo. “Se mostro il mio corpo sono scema e se non lo mostro sono intelligente? Lo so che è triste, ma ci sono persone che ancora la pensano così“, ha spiegato la presentatrice nelle storie Instagram.

Per nulla contenta di quanto si è detto su di lei, specialmente in questo periodo in cui le donne del calcio sono finite nell’occhio del ciclone per il caso di Greta Beccaglia, Marialuisa ha spiegato che per le donne è tutto più difficile, per affermarsi bisogna fare molta più fatica rispetto agli uomini. E anche per questo non è tollerabile che la bellezza debba essere considerata un peso o un elemento deteriorante. Un ragionamento che non fa una piega.