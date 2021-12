Totti torna alla Roma dopo due anni, tifosi in festa: cosa sta succedendo

C’è aria di festa allo stadio Olimpico per la super sfida tra Roma e Inter, grazie al ritorno di Francesco Totti: cosa sta accadendo.

Aria di grandi rimpatriate allo stadio Olimpico. La sfida tra Roma e Inter segnerà non solo un crocevia molto importante per il campionato di entrambe le squadre, ma anche il riavvicinamento tra moltissimi ex. Se si è già scritto moltissimo della prima volta di José Mourinho contro la ‘sua’ Inter dopo lo storico Triplete del 2010, è un altro il grande ritorno che interessa maggiormente ai tifosi della Roma: quello di Francesco Totti.

Il grande capitano giallorosso, indimenticato numero 10 e campione simbolo della squadra anche oggi, a distanza di anni dal suo ritiro e dalla sua uscita dalla società, sarà nuovamente protagonista all’Olimpico. Sugli spalti dello stadio ci sarà spazio anche per lui, che proverà a galvanizzare con la sua presenza la squadra di Mourinho in uno dei momenti più delicati della propria stagione.

Una presenza che non potrà passare inosservata, quella dell’ex campione del mondo, in tribuna allo stadio capitolino. Negli ultimi tempi non è stato infatti uno spettatore assiduo all’Olimpico, e anche per questo la notizia del suo ritorno ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi giallorossi, che non possono non vedere in questo comeback un riavvicinamento tra l’ex capitano e la nuova società dei Friedkin.

Totti torna all’Olimpico per Roma-Inter: mancava da due anni

769 giorni dopo, riecco Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso è pronto a tornare all’Olimpico a distanza di oltre due anni dall’ultima volta. Era il 27 ottobre 2019 e si giocava un importante Roma-Milan. A distanza di cinque mesi dal suo addio al club del suo cuore, dopo un periodo non lunghissimo da dirigente, Totti tornava allo stadio insieme al figlio Cristian. E la sua presenza fu beneaugurante.

La squadra giallorossa, allenata da Fonseca, superò la squadra di Pioli (ancora lontana parente dalla creatura molto competitiva degli 22 mesi) grazie alle reti di Edin Dzeko, oggi grande ex della partita, e Nicolò Zaniolo, altro ex ma al contrario. Per la cronaca, ai rossoneri diede l’illusione del pareggio al 55esimo Theo Hernandez.

Destino vuole, dunque, che il ritorno di Totti sugli spalti coincida con un’altra gara tra i giallorossi e una milanese, anche se stavolta si tratta dell’Inter di Simone Inzaghi. Solo il tempo ci dirà se a riportarlo in tribuna sarà stato il richiamo di una sfida di grande fascino o magari una trattativa segreta con i Friedkin per un rientro in pianta stabile in dirigenza.