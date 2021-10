Totti, il retroscena dell’ex compagno: “Una volta pagò un cameriere per farlo”

Doni, ex portiere della Roma e compagno di squadra di Francesco Totti, ha svelato un aneddoto curioso sull’ex capitano (e su un cameriere).

Cosa lega Totti, un cameriere e un premio da 1000 euro? Può sembrare l’inizio di una delle famose barzellette dell’ex capitano della Roma, raccolte in un libro di grande successo alcuni anni fa. Ma invece è il riassunto di un curioso aneddoto svelato da un ex compagno di squadra del Pupone, il portiere brasiliano Doni.

Nel corso di un’intervista a SportWeek, l’ex estremo difensore ha infatti raccontato un episodio molto curioso in grado di far capire chi sia stato Totti nella Roma anche fuori dal terreno di gioco. Un compagno simpatico e sempre pronto ad animare le serate con scherzi e giochi che riuscivano a cementare ancora di più il gruppo.

Che Totti fosse un ‘simpaticone’ fuori dal campo, d’altronde, lo ha dimostrato in più occasioni lo stesso capitano giallorosso in diverse interviste ma anche in tante partecipazioni a trasmissioni televisivi ed eventi benefici particolari. Nessuno però aveva mai parlato di questo curiosissimo aneddoto con un cameriere, pagato mille euro per fare qualcosa di clamoroso…

Totti: lo scherzo del ‘cameriere-Tarzan’

Con una somma importante in palio, si può far fare alla gran parte delle persone moltissime cose che normalmente si rifiuterebbero di fare. E non serve Squid Game per dimostrarlo. Basta guardare alla vita di tutti i giorni. Lo conferma anche l’aneddoto su Totti raccontato dall’ex portiere della Roma Doni.

Dopo aver confessato che di aneddoti su Totti ne avrebbe a decine, l’ex estremo difensore ha scelto di raccontarne uno inedito. Una sera d’estate lui, il capitano e ntanti altri compagni e dirigenti erano a cena tutti insieme. Quale migliore occasione per organizzare uno scherzetto in grado di ravvivare l’atmosfera?

L’ex numero 10 prese a quel punto in disparte un cameriere e gli propose di passare vicino ai tavoli, saltare in piscina in mutande e battersi il petto urlando come Tarzan. Tutto questo in cambio di mille euro. Non pochi, considerando che spesso a circa un mese di lavoro per un cameriere. “Lo fece davvero, che scena, quanto ci divertivamo“, ha concluso Doni dopo il racconto, ripensando a un episodio davvero assurdo. Una dimostrazione di quanto importante sia stato Totti per quel gruppo romanista anche al di fuori di ciò che accadeva in campo.