Cassano attacca Ronaldo: reazione incredibile del portoghese

Antonio Cassano sminuisce Ronaldo a BoboTv, ma il portoghese non ci sta: la risposta di CR7 ha spiazzato l’ex calciatore barese.

In giorni caldi in cui si è molto discusso di Pallone d’oro e grandi campioni, non sono mancati gli accostamenti tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Due fenomeni che vivono su pianeti differenti, quello dei veri fuoriclasse e quello dei calciatori tutto sommato umani. Almeno questo secondo Antonio Cassano.

Il talento di Bari Vecchia ha più volte espresso la sua preferenza per l’attaccante argentino nei confronti del campione lusitano. Intervenuto a Bobo TV, negli ultimi giorni aveva sminuito l’ex Juventus anche paragonandolo a Ronaldo il Fenomeno, per lui il più grande centravanti della storia.

Parole espresse su Twitch ma che sono arrivate anche alle orecchie dell’attuale numero 7 del Manchester United, che ha voluto mettere in riga una volta per tutte l’ex Milan e Inter. Una replica inaspettata che è stata raccontata dallo stesso FantAntonio in un nuovo appuntamento nel format di Bobo Vieri.

Ronaldo ‘umilia’ Cassano

“Cristiano Ronaldo mi ha scritto, dicendomi di avere più rispetto per lui“, ha confessato Cassano su Twitch, incredulo e alquanto infastidito per quanto accaduto. Il talento di Bari Vecchia ha infatti affermato di non avere alcuna paura di dire la verità, almeno la sua verità, e di affrontare anche le più grandi personalità del mondo, dal Papa all’ultimo uomo sulla Terra.

Ma questo messaggio non gli è andato proprio giù, e per questo ha chiesto a Buffon chi avesse dato a CR7 il suo numero di telefono. A quanto pare il ‘colpevole’ è stato un addetto stampa, che avrebbe così permesso al portoghese di mettere in riga l’ex calciatore della Roma, umiliandolo anche per quanto visto in campo nella sua carriera: Cassano ha infatti segnato ‘solo’ 150 gol, mentre lui è già oltre i 750 gol.

Parole che hanno fatto andare su tutte le furie l’ex attaccante, che ha controreplicato al portoghese: “Prendi esempio da Messi che se ne sbatte di tutto e tutti, invece di mandare il messaggio a me. Gigi e Chiellini lo sanno bene che mi ha fatto imbufalire. Ma come sei messo? Che problemi hai?“. Arriverà una nuova risposta da parte di CR7. Difficile, molto difficile. Il confronto non è una cosa che interessa il fenomeno lusitano, se non quello con se stesso e con la storia.