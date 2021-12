Laura Cremaschi incantevole in intimo trasparente: che Dea per la Roma

La splendida Laura Cremaschi colpisce ancora: la soubrette di Avanti un altro posta su Instagram una foto in reggiseno completamente trasparente, da far girare la testa a tutto il web.

Laura Cremaschi era diventata celebre già alla tenera età di diciannove anni. La giovane si era aggiudicata il titolo di Miss Padania 2006, per poi intraprendere una fervida carriera via internet.

La Cremaschina infatti, così come è anche soprannominata, grande appassionata di calcio e tifosa della Roma, caricava sul suo profilo personale video in cui pronosticava gli esiti delle partite in chiave sexy, scrivendone cioè il risultato su specifici punti del proprio corpo. E, naturalmente, erano sempre tutti ben studiati.

Dai pronostici sexy a Paolo Bonolis

Così facendo, ha raggiunto la fama necessaria per essere notata dagli addetti al casting del programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro, appunto, e per poter finalmente coronare il suo agognato sogno.

La costanza nell’aggiornare la sua pagina personale sui social non è però mai mancata, ed è perciò che la Bonas – questo è il nome del ruolo che ha nella trasmissione di Bonolis – ha totalizzato la bellezza di 1 milione di followers solo su Instagram.

La “ragazza del web”

In Avanti un altro era stata presa dalla sesta edizione, andata in onda dal 2017, per poi assumere ad oggi il ruolo definitivo di “ragazza del web”. Nella trasmissione, infatti, è previsto che ci sia il cosiddetto “minimondo”, uno spazio in cui alcuni ospiti pescati tra i più vari ruoli che l’umanità possa assumere. Tra questi c’è dunque Laura Cremaschi: parte di un piccolo serbatoio trash a cui il conduttore ama attingere da ormai anni di onorato servizio.

Una showgirl che sa sfruttare i propri mezzi

Dai tempi di Ciao Darwin, ma anche ovviamente molto prima, Paolo Bonolis ha sempre trovato la perfetta leva per catturare lo spettatore mostrando ciò che colpisce facilmente chiunque, da che mondo è mondo.

L’abilità di uno showman è quella di saper tirare i fili giusti. E, probabilmente, quella di una showgirl come Laura Cremaschi, di lasciare che venga fatto, finché può sfruttarne l’agire per ottenere nuovi followers.